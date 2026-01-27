Sáng nay, hai phu nhân đến dâng hương, tham quan đền thờ Công chúa Nhồi Hoa, tọa lạc trên đồi Đền, phường Tây Hoa Lư, trong không gian làng quê yên bình giữa núi đồi hùng vĩ.

Giữa không gian cổ kính của vùng đất cố đô, ngôi đền đứng hiên ngang qua hàng thế kỷ như một biểu tượng vĩnh cửu. Ðường đi lên đền được bao quanh cây cối xanh mướt, không gian tĩnh lặng, yên bình.

Tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa, hai phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa - tâm linh của di tích

Đặc biệt, ngôi đền được xem là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa Việt Nam và Lào qua các thời kỳ lịch sử

Đây là ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ phụng một công chúa ngoại quốc, minh chứng cho một trang sử vàng từ thế kỷ 15 khi hai dân tộc đã kề vai sát cánh chống lại ngoại xâm.

Chào đón hai phu nhân là hàng dài người dân địa phương tay cầm cờ Việt Nam và Lào.

Trong trang phục truyền thống của mỗi nước, hai phu nhân cùng lắng nghe câu chuyện về Công chúa Nhồi Hoa.

Cách đây hơn 500 năm, dưới triều vua Lê Thánh Tông, vị công chúa nước Lào cổ đã tuân mệnh nhà vua Lào, dẫn theo đoàn quân cùng hàng trăm voi chiến sang hỗ trợ Đại Việt.

Khi sứ mệnh hoàn thành, đất nước sạch bóng quân thù, bà đã không may lâm bệnh và mãi mãi nằm lại Việt Nam. Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của bà, vua Lê Thánh Tông đã cho xây lăng mộ, lập đền thờ để nhân dân đời đời hương khói.

Hai phu nhân giao lưu với các sinh viên Việt Nam và Lào. Hai phu nhân mong muốn, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tình hữu nghị đặc biệt, truyền thống đoàn kết và sự gắn bó bền chặt giữa nhân dân Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển

Hai phu nhân đã dâng hương tại khu lăng mộ, dành những phút mặc niệm tĩnh lặng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì nền độc lập và tình đoàn kết của hai quốc gia.

Phu nhân Naly Sisoulith chia sẻ sự xúc động với phu nhân Ngô Phương Ly khi được đến thăm một địa điểm mang tính biểu tượng văn hóa tâm linh sâu sắc.

Hai phu nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong việc gìn giữ, tôn tạo di tích và đặc biệt ủng hộ ý tưởng xây dựng công viên chủ đề “Vườn văn hóa du lịch Việt - Lào”. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian văn hóa sống động, nơi lịch sử được tiếp nối bởi nhịp thở của thời đại.

Phu nhân Naly Sisoulith bày tỏ tâm nguyện rằng di tích này sẽ luôn được bảo tồn với cảnh quan nguyên sơ, xanh tốt, để mỗi người dân Lào khi đến đây đều cảm thấy như đang được trở về nhà, giữa vòng tay che chở của những người anh em Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - bà Naly Sisoulith với người dân tỉnh Ninh Bình

Hiện nay, nơi đây đã trở thành địa điểm văn hóa, tâm linh của nhân dân trong vùng và được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2007. Hằng năm, nhân dân tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 3/3 âm lịch với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống của 2 nước Việt - Lào.

Cũng tại đây, hai phu nhân xem các sinh viên Việt Nam và du học sinh Lào đang theo học tại trường Đại học Hoa Lư trình diễn nghệ thuật "Việt - Lào chung một bài ca".

Qua những điệu múa lăm vông uyển chuyển và những bài ca về quan hệ Việt - Lào, mừng năm mới, các sinh viên, du học sinh thể hiện quyết tâm kế thừa tài sản vô giá mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn các em sẽ là những "đại sứ văn hóa", không chỉ học tập tốt mà còn không ngừng kết nối, sẻ chia để tình anh em luôn được làm mới bởi sức trẻ. Phu nhân Naly Sisoulith xúc động dặn dò các du học sinh Lào: “Các con hãy luôn nhớ về Công chúa Nhồi Hoa, hãy xem nơi đây là cội nguồn của sự gắn kết để cùng nhau giúp đỡ, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới".

Các phu nhân ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc các sinh viên Lào luôn mạnh khỏe, học tập tốt, đạt nhiều thành tích, góp phần vun đắp mối quan hệ hai nước.

Hai phu nhân cũng đến dâng hương và tham quan Chùa Bái Đính - quần thể tâm linh hùng vĩ. Tại đây, trong không gian thanh tịnh, hai phu nhân đã cùng tìm hiểu về lịch sử Phật giáo và giao lưu với các nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Hai phu nhân dâng hương tại chùa Bái Đính

Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng phu nhân Naly Sisoulith chiếc khăn thêu hình hoa Champa - quốc hoa của "đất nước Triệu voi". Điều đặc biệt, chiếc khăn được thực hiện bởi đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làng thêu Văn Lâm dựa trên chính ý tưởng thiết kế của phu nhân Ngô Phương Ly. Món quà chứa đựng tâm hồn, sự trân trọng và tình cảm cá nhân sâu sắc giữa hai phu nhân.

Hai phu nhân giao lưu, tìm hiểu các sản phẩm thủ công truyền thống mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất từng là kinh đô Đại Cồ Việt thế kỷ 10