Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa vượt Apple về vốn hóa thị trường lần đầu tiên kể từ năm 2019, đánh dấu một bước ngoặt lớn trên Phố Wall trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phân hóa rõ rệt giữa các “ông lớn” công nghệ.

Kết phiên giao dịch ngày 8/1, vốn hóa Alphabet đạt 3,93 nghìn tỷ USD, trong khi vốn hóa Apple chốt ở mức 3,83 nghìn tỷ USD. Sự đảo chiều vị trí này cho thấy hướng đi khác biệt của hai tập đoàn trong chiến lược AI.

Alphabet khép lại năm 2025 với vị thế là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường Mỹ, khi công ty dần hoàn thiện chiến lược AI.

Tháng 11/2025, Google giới thiệu Ironwood, thế hệ thứ 7 của chip xử lý tensor (TPU) do hãng tự thiết kế, được xem là lựa chọn thay thế tiềm năng cho GPU của Nvidia.

Đến tháng 12/2025, mô hình Gemini 3 ra mắt và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Nhờ đó, cổ phiếu Alphabet tăng tới 65% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2009.

CEO Sundar Pichai cho biết Alphabet đang hành động trước nhu cầu AI tăng vọt. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 10 năm ngoái, ông tiết lộ mảng điện toán đám mây của Google đã ký được nhiều hợp đồng trị giá trên 1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, nhiều hơn tổng hai năm trước đó cộng lại.

Ngược lại, Apple bị đánh giá là chậm chân trong làn sóng AI khởi phát từ cuối năm 2022, khi OpenAI ra mắt ChatGPT.

Dù từng dự kiến trình làng thế hệ Siri mới tích hợp AI vào năm ngoái, Apple đã phải trì hoãn và chỉ cam kết ra mắt “Siri cá nhân hóa hơn” trong năm 2026.

Tuần này, công ty chứng khoán Raymond James đã hạ bậc cổ phiếu Apple, cho rằng dư địa tăng trưởng trong năm 2026 sẽ rất hạn chế.

Ở một diễn biến khác, Samsung Electronics đang tiến sát mức lợi nhuận kỷ lục khi giá bộ nhớ truyền thống tăng vọt vào cuối năm 2025, kéo dài đà phục hồi sau giai đoạn suy giảm sâu của chu kỳ bộ nhớ năm 2023.

Samsung dự kiến công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý IV/2025 trong tuần này. Theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính địa phương FnGuide tổng hợp, doanh thu quý IV ước đạt 88,62 nghìn tỷ won (61,3 tỷ USD), còn lợi nhuận hoạt động khoảng 16 nghìn tỷ won, tương ứng mức tăng 11,8% về doanh thu và 146,5% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Các ước tính gần đây còn cho thấy bức tranh tích cực hơn. Dữ liệu từ Yonhap Infomax, tổng hợp báo cáo của 10 công ty chứng khoán Hàn Quốc, cho thấy lợi nhuận hoạt động trung bình của Samsung được dự báo lên tới 18,99 nghìn tỷ won, trong đó hơn 16 nghìn tỷ won đến từ mảng bán dẫn Device Solutions.

Hãng chứng khoán IBK Securities thậm chí dự báo lợi nhuận quý IV đạt 21,75 nghìn tỷ won, nhờ giá bộ nhớ tăng nhanh hơn kỳ vọng và đồng won suy yếu, giúp khuếch đại doanh thu quy đổi từ USD.

Động lực chính đến từ cú bứt phá của giá DRAM và NAND thế hệ cũ. Theo DRAMeXchange, giá hợp đồng cố định của DRAM DDR4 8Gb dùng cho PC đã tăng từ 1,35 USD cuối năm 2024 lên 9,30 USD cuối năm 2025, gần gấp 7 lần và tăng 32,9% chỉ riêng trong quý IV. NAND flash cũng ghi nhận mức tăng mạnh, với giá NAND 128Gb phổ thông tăng gấp 2,76 lần trong năm.

Đà tăng này chủ yếu xuất phát từ nguồn cung bị thắt chặt, khi các nhà sản xuất chuyển dây chuyền sang bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ máy chủ và AI, hơn là nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

Với quy mô sản xuất lớn, Samsung được hưởng lợi rõ rệt. Counterpoint Research cho biết hãng đã giành lại vị trí số một thị trường bộ nhớ toàn cầu trong quý III/2025 với doanh thu 19,4 tỷ USD, dù thị phần DRAM giảm từ 40% xuống 33% và vẫn đứng sau SK hynix trong mảng HBM.

(Theo CNBC, Korea Herald)