Ngày 30/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thành Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tân Hào (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, địa phương vừa ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, hộ gia đình tạm dừng hoạt động karaoke hộ gia đình và cơ sở kinh doanh karaoke.

Theo văn bản, UBND xã Tân Hào đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tạm dừng sử dụng, tham gia các hoạt động có sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Phòng Văn hóa - Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đối với trưởng các ấp, UBND xã Tân Hào đề nghị vận động các hộ karaoke gia đình và các cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động kể từ ngày 29/12/2025 đến 17h ngày 9/1/2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh có không gian học, ôn bài, tập trung cho kỳ thi học kỳ 1.

Riêng các cơ sở hát với nhau đã xây dựng phòng cách âm được hoạt động theo lịch đã đăng ký với UBND xã; các gia đình tổ chức tiệc cưới, hỏi được sử dụng phương tiện âm thanh trong 2 ngày (ngày lễ chính và đêm trước ngày lễ chính) nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Đối với các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu… chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của tỉnh, xã, UBND xã Tân Hào cho biết sẽ tổ chức khi có kế hoạch cụ thể.

Văn bản của UBND xã Tân Hào. Ảnh: T.X

Ông Nguyễn Thành Nghĩa cho biết, đây không phải là lần đầu tiên địa phương thực hiện chủ trương này. Trước khi sáp nhập xã, UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ cũng đã từng ban hành văn bản tương tự và nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía người dân.

"Văn bản mang tính chất tuyên truyền, vận động vì lợi ích chung của các em học sinh", ông Nghĩa nói.

Trả lời câu hỏi về việc xử lý các trường hợp không chấp hành, ông Nghĩa làm rõ: "Chúng tôi chủ yếu tuyên truyền và nhắc nhở. Chỉ những trường hợp vi phạm quy định pháp luật về tiếng ồn hoặc hoạt động quá giờ giấc quy định thì mới tiến hành xử lý theo chế tài của nhà nước. Hiện tại, qua nắm bắt ý kiến tại các ấp và tổ tự quản dân cư, đa số người dân đều bày tỏ sự thống nhất và ủng hộ phương án này để giữ gìn môi trường học tập yên tĩnh cho con em", Chủ tịch UBND xã Tân Hào cho biết.