Năm học 2025 - 2026, tất cả học sinh lớp 9 thuộc phường Giảng Võ sử dụng chung đề kiểm tra học kỳ 1 cho 3 môn nói trên.

Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút; môn Tiếng Anh thi trắc nghiệm khách quan trong 45 phút.

Dưới đây là đề kiểm tra học kỳ 1 và đáp án để học sinh, phụ huynh tham khảo:

Dưới đây là đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 9 và đáp án để các em học sinh và quý phụ huynh tham khảo:

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Văn lớp 9 và đáp án như sau:

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 và đáp án như sau: