1 - Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT

Ngày 22/8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT. Nghị quyết tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời là nghị quyết đầu tiên của Đảng khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết 71-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

2 - Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt tới giáo dục qua nhiều chủ trương và quyết sách

Ngoài Nghị quyết 71, Bộ Chính trị đã thống nhất đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về GD-ĐT. Đó là quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước; thống nhất chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, trong đó hoàn thành 100 trường trong năm 2026.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy Bộ GD-ĐT và ý kiến của một số cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận, thống nhất chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học, THCS (tùy theo điều kiện từng địa phương); Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới.

3 - Đột phá về xây dựng thể chế giáo dục

Năm 2025 được coi là năm đột phá về xây dựng thể chế giáo dục với 99 văn bản luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành, trình ban hành cho thấy nỗ lực và quyết tâm lớn của Bộ GD-ĐT.

Lần đầu tiên trong một năm 4 dự án Luật thuộc lĩnh vực GD-ĐT được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cũng trong năm, Bộ GD-ĐT đã chủ trì tham mưu xây dựng và trình Quốc hội ban hành 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế.

4 - Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD-ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra giai đoạn phát triển mới

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD-ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng vững mạnh.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những định hướng chiến lược để ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2025-2030.

5 - Tổ chức thành công kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Giáo dục

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục được tổ chức cùng với Lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5/9 là một sự kiện đặc biệt chưa từng có khi có sự tham dự của đông đủ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố; khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo tại trên 50.000 cơ sở giáo dục trên cả nước.

6 - Bộ GD-ĐT sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Năm 2025, cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT được sắp xếp lại gồm 18 đơn vị, giảm 1 Tổng cục thành Cục; giảm 6 Vụ. Bộ GD-ĐT cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ LĐ-TB&XH; sắp xếp cơ quan Thanh tra thuộc Bộ về Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD-ĐT đã tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền 2 nghị định và 6 thông tư về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp (trong đó, Bộ GD-ĐT phân cấp, phân quyền cho địa phương là 87/181 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 46,5%); thành lập 6 đoàn kiểm tra và ban hành nhiều văn bản tháo gỡ khó khăn; tổ chức tập huấn trực tuyến cho 50.000 cán bộ cấp xã, hiệu trưởng trường phổ thông.

7 - Hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành một chu trình triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12, đạt được nhiều kết quả, đáp ứng mục tiêu đổi mới toàn diện. Năm 2025 cũng là năm mà Bộ GD-ĐT bắt tay vào triển khai thực hiện chủ trương dùng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước từ năm học 2026-2027 và tới năm 2030 cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay với trên 1,1 triệu em đăng ký, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

8 - Giáo dục mũi nhọn tiếp tục được phát huy, đạt nhiều kết quả

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kì thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả, toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng (tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với năm 2024 và cao nhất trong nhiều năm qua).

Đặc biệt, năm 2025 là lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Mỹ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

9 - Giáo dục đại học có sự bứt phá, phát triển nguồn lực then chốt cho tương lai

Năm 2025, Bộ GD-ĐT đã trình và triển khai nhiều đề án trọng điểm về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Các cơ sở giáo dục đại học đã chủ động mở rộng và nâng cao chất lượng, hệ thống hóa các chuẩn đào tạo chương trình trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0, đường sắt tốc độ cao và các ngành công nghệ chiến lược khác.

Giáo dục đại học ghi nhận bước bứt phá rõ nét khi lần đầu tiên có đến 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Tuyển sinh các ngành STEM tăng mạnh, với số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng 10,5%. Điểm chuẩn các ngành sư phạm đào tạo giáo viên, nhóm ngành công nghệ chiến lược, khoa học kĩ thuật, đào tạo bán dẫn tăng cao thể hiện niềm tin xã hội và sức hấp dẫn trở lại của ngành sư phạm và khối ngành khoa học kĩ thuật.

Số lượng công bố khoa học quốc tế cũng tăng vượt trội so với các giai đoạn trước.

10 - Chuyển đổi số trong giáo dục

Năm 2025, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống đăng ký thi và tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cho phép 100% thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ hoàn toàn trực tuyến.

Trong năm 2025, hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được cấp văn bằng số. Đồng thời đã hoàn thiện quy trình số hóa văn bằng, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ và tiến hành kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, ví điện tử VneID. Người học có thể tra cứu được thông tin học bạ và văn bằng trên VneID.