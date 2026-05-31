Tối 30/5, THACO Auto chính thức công bố trở thành nhà nhập khẩu chính thức hai thương hiệu Mỹ Jeep & Ram tại Việt Nam. Hai mẫu xe được giới thiệu đầu tiên là Jeep Wrangler thuộc phân khúc SUV và Ram 1500 phiên bản nâng cấp 2026 thuộc phân khúc bán tải.

Cụ thể, Jeep Wrangler có 3 phiên bản gồm Sport, Sahara và Rubicon. Giá bán lần lượt là 2,999 tỷ đồng, 3,299 tỷ đồng và 3,499 tỷ đồng. So với giá cũ dao động từ 3,766-4,088 tỷ đồng, giá bán của mẫu SUV Mỹ đã giảm khoảng 700 triệu đồng.

Mẫu SUV địa hình Jeep Wrangler sử dụng động cơ I4 2.0L Turbo, cho công suất tối đa 270 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Đi cùng động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4 đặc trưng của dòng xe Mỹ.

Jeep Wrangler được phân phối với 3 phiên bản gồm Sport, Sahara và Rubicon.

Riêng phiên bản Rubicon được trang bị hệ thống khóa vi sai cầu trước và sau, ngắt thanh cân bằng điện tử cùng chế độ off-road.

Tại Việt Nam, Jeep Wrangler khá kén người dùng và gần như không có đối thủ trực tiếp. Một số lựa chọn ở dòng SUV chuyên off-road cỡ lớn có thể kể đến như Land Rover Defender (giá 5,099 tỷ đến hơn 13 tỷ đồng) hay Toyota Land Cruiser (LC300) với giá khởi điểm từ 4,58 tỷ đồng.

Phiên bản chuyên off-road Rubicon có giá 3,499 tỷ đồng.

Trong khi đó, dòng bán tải Ram 1500 có hai phiên bản Rebel và RHO, giá bán lần lượt là 3,749 tỷ và 5,499 tỷ đồng. So với thời điểm được bán trước đây bởi nhà phân phối cũ là JVA (5,288 tỷ cho tùy chọn Rebel), giá của Ram 1500 thấp hơn đáng kể.

Mẫu bán tải cỡ lớn Ram 1500 Rebel được trang bị khối động cơ xăng 3.0L Hurricane I6 Twin Turbo thế hệ mới, cho công suất tối đa 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Trong khi đó, Ram 1500 RHO cao cấp được tinh chỉnh cho công suất đến 540 mã lực, mô men xoắn cực đại 707 Nm. Sức mạnh truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4.

Dù giá bán giảm sâu so với trước đây nhưng Ram 1500 vẫn là mẫu xe bán tải phân phối chính hãng có giá bán cao nhất tại Việt Nam, vượt xa những mẫu xe phổ thông khác như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton, vốn chỉ trên dưới 1 tỷ đồng.

Ram 1500 đang là mẫu xe bán tải bán chính hãng có giá cao nhất thị trường Việt Nam.

Trước đây, các sản phẩm của Jeep từng bán chính hãng tại Việt Nam hồi 2009 dưới quyền phân phối của Công ty cổ phần ô tô Đông Dương (IC Auto). Tuy nhiên sau đó, hãng âm thầm rút lui khỏi thị trường Việt Nam. Đến năm 2020, JVA đưa Jeep trở lại và sau đó khoảng 2 năm là thương hiệu Ram.

Với đặc thù toàn bộ xe nhập khẩu từ Mỹ và dung tích động cơ lớn, giá xe Jeep và Ram thuộc hàng cao nhất phân khúc. Đó cũng là lý do mà hai thương hiệu xe Mỹ này khá kén khách và khó tiếp cận với số đông người Việt, trong bối cảnh khách hàng ưu tiên các mẫu SUV thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu, giá phải chăng.

Dù vậy, Jeep và Ram vẫn có cơ hội củng cố chỗ đứng trong nhóm khách hàng dư dả tài chính, yêu thích xe Mỹ, xe địa hình và bán tải cao cấp.

