Dù sở hữu thân hình đồ sộ với chiều dài gần 6m, rộng hơn 2m và khối lượng toàn bộ cho phép lên tới hơn 3,5 tấn, mẫu xe bán tải cỡ lớn như Ram 1500 vẫn được phân loại và đăng ký là ô tô con tại Việt Nam.

Điều này khiến không ít người ngạc nhiên bởi thông số của chiếc xe hầm hố này thậm chí còn vượt nhiều mẫu xe tải nhẹ đang lưu hành trên thị trường. Trong khi đó, hầu hết các mẫu xe bán tải phổ thông hiện nay như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux... lại đều bị xếp "chung mâm" với ô tô tải.

RAM 1500 thế hệ hiện tại có kích thước lên tới 5.916 x 2.084 x 1.971 mm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc phân loại phương tiện tại Việt Nam không hoàn toàn dựa trên kích thước, khối lượng hay dung tích xy-lanh mà phụ thuộc vào tiêu chuẩn kỹ thuật xác định công năng sử dụng. Trong đó, một trong những căn cứ quan trọng là tỷ lệ giữa khối lượng hành khách được phép chuyên chở và khối lượng hàng hóa được phép chở.

Cụ thể, theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ có nêu rõ, ô tô con pickup là xe pickup có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup ca bin đơn hoặc ô tô tải pickup ca bin kép.

Theo đó, xe ô tô pickup ca bin kép được xếp vào loại ô tô tải thông dụng. Đây là loại ô tô chở hàng có kiểu dáng cabin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự như ô tô con và có các đặc điểm sau:

- Thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng;

- Trong ca bin có bố trí hai hàng ghế, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 05 người;

- Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người;

- Diện tích hữu ích của sàn thùng hàng (Fh) không nhỏ hơn 1m2;

- Tỷ lệ giữa tổng khối lượng của số người cho phép chở (Mng) trên tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (Mh) không quá 80%. Trong đó: Mng = 65 kg/người nhân với số người cho phép chở kể cả người lái.

Theo Thông tư 53, xe bán tải cabin kép được xếp vào xe con pickup khi có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup ở trên.

Như vậy, thông số quan trọng nhất chính là tỷ lệ giữa tổng khối lượng số người cho phép chở (Mng) với mức tối đa là 325kg (5 người, mỗi người 65kg) trên khối lượng hàng hoá cho phép chở (Mh).

Theo tính toán, khi một chiếc xe bán tải cabin kép với 5 chỗ ngồi phải có khối lượng chuyên chở hàng hoá cho phép nhỏ hơn 406kg mới có thể đạt được tiêu chí này để được xếp vào hạng xe con pickup theo đúng quy định tại Thông tư 53. Khi đó, tỷ lệ Mng/Mh đạt 80,05% trở lên.

Đối chiếu với thông số thực tế, đa số các mẫu bán tải hiện nay đều có khối lượng chuyên chở hàng hóa lớn hơn 406kg, khiến tỷ lệ Mng/Mh dưới 80%, không thể được xếp vào nhóm ô tô con pickup mà được xếp là ô tô tải pickup.

Với trường hợp của Ram 1500, dù phía đơn vị nhập khẩu và phân phối THACO Auto chưa công bố thông số cụ thể cho thế hệ mới, nhưng chiếu theo số liệu công bố công khai của hãng xe Mỹ, phiên bản Rebel của mẫu bán tải cỡ lớn này có khối lượng tối đa cho phép (Max Total Mass) là 3.538kg. Trong đó khối lượng xe (Kerb Mass) đã là 3.060kg. Như vậy, theo thông số này, chiếc Ram 1500 có khối lượng chuyên chở (gồm cả người) là 478kg.

Với cấu hình 5 chỗ ngồi (325kg), khối lượng chở hàng của Ram 1500 chỉ còn 153kg, thấp hơn rất nhiều con số 406kg được tính toán ở trên.

Tỷ lệ khối lượng chở người trên tổng khối lượng chuyên chở hàng ở chiếc bán tải này là 212%, lớn hơn 80%, do vậy, Ram 1500 được xếp vào là ô tô con pickup theo đúng phân loại tại Thông tư 53. Tỷ lệ này có ý nghĩa công năng của xe RAM 1500 thiên về chở người.

Điều này giúp xe không bị áp dụng niên hạn sử dụng 25 năm hay một số quy định hạn chế lưu thông vốn dành cho xe tải tại nhiều địa phương.

Tuy nhiên, đổi lại chủ xe phải chịu các loại thuế, phí ở mức cao theo khung chính sách đối với ô tô con nhập khẩu. Động cơ dung tích lớn lên đến gần 3.0L cũng khiến mẫu xe này bị áp thuế TTĐB ở mức 60%, thuế nhập khẩu MFN lên đến 70%, chi phí nhiên liệu và vận hành ở mức cao. Do đó, giá xe bán tại Việt Nam đắt tương tự như các xe thể thao hiệu suất cao (hơn 5 tỷ đồng) khiến xe sẽ cực kỳ kén khách. Đây được xem là sự đánh đổi giữa tính tiện dụng và chi phí sở hữu.

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