Dưới đây là những thay đổi đáng chú ý mà người dân cần biết để tránh vi phạm và chủ động thích ứng:

Bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Từ ngày 1/7/2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp khi tham gia giao thông. Quy định này được nêu tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Theo quy định, thiết bị an toàn có thể là ghế an toàn cho trẻ em (child restraint system), ghế nâng (booster seat) hoặc các thiết bị khác phù hợp với cân nặng, chiều cao của trẻ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trường hợp không sử dụng thiết bị theo quy định, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m bắt buộc phải được sử dụng một số Ảnh: Ngô Minh

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, ghế an toàn giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra va chạm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ có cấu tạo cơ thể chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, theo quy định, các loại xe khách, xe dịch vụ, xe công nghệ... chưa bắt buộc phải áp dụng quy định này.

Không để trẻ em ngồi ở hàng ghế trước ô tô

Cùng thời điểm 1/7/2026, một quy định mới khác cũng bắt đầu được áp dụng là không được bố trí trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, trẻ em thuộc nhóm đối tượng trên phải được bố trí ở hàng ghế phía sau và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Quy định này xuất phát từ thực tế hàng ghế trước là vị trí chịu lực va chạm lớn khi xảy ra tai nạn. Ngoài ra, túi khí phía trước được thiết kế cho người trưởng thành nên khi bung có thể gây chấn thương nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ được bế trên tay hoặc ngồi bằng dây an toàn thông thường.

Thực tế, không ít phụ huynh tại Việt Nam vẫn có thói quen cho con nhỏ ngồi ghế phụ phía trước để tiện quan sát hoặc bế trên lòng khi xe di chuyển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là một trong những thói quen nguy hiểm nhất khi sử dụng ô tô.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen này, đồng thời tiệm cận các tiêu chuẩn an toàn giao thông đang được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển.

Trẻ em không được ngồi ở hàng ghế trước, trừ xe chỉ có 1 hàng ghế. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bỏ phần mô phỏng sát hạch cấp giấy phép lái xe

Từ 1/7/2026, nội dung sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông sẽ chính thức được bãi bỏ trong kỳ thi cấp giấy phép lái xe ô tô. Việc bỏ phần thi này được quy định tại Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025 của Bộ Công an.

Theo đó, kỳ sát hạch sẽ chỉ còn các phần thi lý thuyết, sát hạch trong hình và sát hạch lái xe trên đường đối với từng hạng giấy phép theo quy định.

Phần thi mô phỏng được đưa vào kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe từ năm 2022 nhằm đánh giá khả năng nhận biết và xử lý các tình huống giao thông của học viên. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm áp dụng, Bộ Công an đã quyết định bãi bỏ nội dung này trong quy trình sát hạch từ ngày 1/7/2026.

Dù vậy, các kiến thức về nhận diện nguy cơ mất an toàn và kỹ năng xử lý tình huống vẫn tiếp tục được đào tạo và kiểm tra thông qua các nội dung sát hạch còn lại.

Từ 1/7, thí sinh không phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Ảnh: Đình Hiếu

Bỏ giới hạn lái xe tối đa 10 giờ/ngày, 48 giờ/tuần

Từ ngày 1/7/2026, quy định giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần đối với người lái xe kinh doanh vận tải sẽ chính thức được bãi bỏ.

Theo quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, thời gian làm việc của lái xe kinh doanh sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, thay vì bị khống chế số giờ lái trong ngày và trong tuần như trước đây.

Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông.

Thay đổi này chủ yếu tác động đến các doanh nghiệp và tài xế hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, giúp việc bố trí ca làm việc linh hoạt hơn, đồng thời bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật lao động. Đối với người sử dụng ô tô cá nhân, quy định này không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ khi tham gia giao thông.

Từ 1/7, không còn giới hạn thời gian lái xe của tài xế tối đa 10 giờ/ngày. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bổ sung quy định về camera trên xe kinh doanh vận tải

Từ 1/7/2026, nhiều loại xe kinh doanh vận tải sẽ phải đáp ứng quy định mới về lắp đặt camera theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái) phải được trang bị camera ghi hình khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Trong khi đó, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ bằng ô tô và xe ô tô kinh doanh vận tải chở người dưới 8 chỗ phải lắp camera ghi hình người lái.

Dữ liệu hình ảnh từ camera phải được lưu trữ theo thời gian tối thiểu do pháp luật quy định và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu để phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông hoặc xử lý vi phạm.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải, nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, đồng thời tạo thêm nguồn dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quy định chỉ áp dụng đối với các phương tiện thuộc diện kinh doanh vận tải hoặc vận tải nội bộ, không áp dụng đối với ô tô cá nhân phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình.

(Tổng hợp)

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