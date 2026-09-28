Sự việc xảy ra tại Kirkland, bang Washington (Mỹ) vào ngày 29/6/2023. Theo đơn kiện được truyền thông Mỹ dẫn lại, ông Linh Nguyễn đang dừng chiếc Tesla Model X đời 2023 tại giao lộ 144th Street Northeast và 124th Avenue Northeast, đi cùng có con gái 14 tuổi.

Chiếc SUV điện của Tesla được cho là bất ngờ tăng tốc từ trạng thái dừng, lao qua giao lộ rồi đâm vào lề đường. Theo lời ông Nguyễn, trong khoảnh khắc đó, ông đã cố gắng kiểm soát chiếc xe nhưng không thể dừng hoặc đánh lái theo ý muốn. May mắn không có phương tiện khác bị va chạm.

Vụ việc khiến ông bị thương ở cổ, lưng, vai, đầu gối và phần mềm bên trái, kèm theo hiện tượng chóng mặt, mất phương hướng. Con gái ông cũng được cho là bị thương và chịu ảnh hưởng tâm lý. Gia đình đang yêu cầu Tesla bồi thường các chi phí y tế và những thiệt hại liên quan.

Theo Carscoops, đơn kiện nhắm tới hệ thống Autopilot của Tesla, cáo buộc hệ thống này không giữ chiếc xe dừng lại, sau đó khiến xe tăng tốc mà bỏ qua sự can thiệp của người lái. Ông Nguyễn cũng cho rằng mình không thể giành lại quyền kiểm soát bằng phanh hoặc đánh lái.

Tuy nhiên, đây mới là cáo buộc từ phía gia đình và chưa phải kết luận của tòa án hay cơ quan điều tra.

Điểm đáng chú ý nằm ở chính dữ liệu mà chiếc Tesla có thể đã lưu lại. Các thông tin về tốc độ, vị trí bàn đạp ga, trạng thái phanh, thao tác vô-lăng và tình trạng của hệ thống hỗ trợ lái có thể giúp xác định chuyện gì thực sự xảy ra trong những giây trước tai nạn.

Đây cũng là lý do vụ kiện có thể không chỉ xoay quanh lời khai của người lái. Nếu dữ liệu cho thấy bàn đạp ga, phanh và vô-lăng hoạt động phù hợp với thao tác của ông Nguyễn, cáo buộc chiếc xe tự tăng tốc sẽ cần được xem xét theo hướng khác. Ngược lại, nếu xuất hiện dữ liệu bất thường từ hệ thống, đó có thể là bằng chứng quan trọng đối với phía nguyên đơn.

Một chi tiết khác được đề cập trong vụ kiện là ông Nguyễn cho biết đã chi trả khoảng 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) cho công nghệ hỗ trợ lái. Mức giá này phù hợp với gói Full Self-Driving (Supervised) cao cấp, không phải gói Autopilot tiêu chuẩn.

Trên thực tế, các cáo buộc về việc xe Tesla tăng tốc ngoài ý muốn xảy ra khá phổ biến tại Mỹ. Trong một cuộc đánh giá các khiếu nại liên quan, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã tổng hợp được 118 vụ việc tương tự.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết những trường hợp có dữ liệu sự kiện cho thấy nguyên nhân là người lái đạp nhầm chân ga, đồng thời không tìm thấy bằng chứng về lỗi xe hoặc phanh không hiệu quả trong các vụ được phân tích. Tesla hiện chưa được xác định có lỗi trong vụ việc của gia đình ông Nguyễn.

Một vụ tai nạn khác liên quan đến Model X xảy ra tại California năm 2018 cũng từng được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) điều tra. NTSB khi đó kết luận hệ thống Autopilot đã điều khiển chiếc SUV vào khu vực rãnh trên đường cao tốc và chỉ ra việc người lái không phản ứng kịp thời.

Tuy nhiên, bối cảnh hai vụ việc khác nhau. Vụ kiện mới tập trung vào cáo buộc chiếc Model X tự tăng tốc từ trạng thái dừng tại đèn đỏ. Vì vậy, câu trả lời cuối cùng có thể nằm trong chính hộp đen điện tử của chiếc xe.

Việc chiếc Model X thực sự "tự ý" lao qua giao lộ hay nguyên nhân đến từ thao tác của người lái? Dữ liệu vận hành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ tranh chấp này.

(Theo Carscoops)

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