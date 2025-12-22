Mới đây, bài đăng của kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch (chủ gara ô tô Lê Văn Tạch ở Phúc Yên, Phú Thọ) trên trang cá nhân về một trường hợp ô tô bị trừ tiền "oan" khi đi qua trạm thu phí đã thu hút được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng người dùng xe.

Theo chia sẻ của kỹ sư Tạch, khách hàng của anh là chủ chiếc Toyota Highlander gặp trục trặc kỹ thuật tại Hà Giang (cũ). Do xe không thể tiếp tục di chuyển, người này buộc phải gọi xe cứu hộ để cẩu phương tiện về gara Lê Văn Tạch với chi phí hết 10 triệu đồng.

Chiếc Hilander được kéo từ Hà Giang (cũ) xuống gara của kỹ sư Lê Văn Tạch. Ảnh NVCC

Tuy nhiên, khi đi qua các trạm thu phí ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiếc xe vẫn bị trừ tiền trên tài khoản thu phí không dừng ETC. "Bạn chủ xe gọi điện cho mình có vẻ bức xúc vì đã mất tiền thuê xe cứu hộ lại vẫn còn bị mất phí lưu hành trên cao tốc", anh Tạch nói thêm.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Tạch cho biết, chiếc Highlander này được nằm hoàn toàn trên thùng xe cẩu khi đến gara chứ không phải là cứu hộ dạng kéo xe và không lăn bánh trên đường. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất hành trình, chủ xe bất ngờ phát hiện tài khoản ETC của mình bị trừ gần 200 nghìn đồng tiền phí qua trạm.

Số tiền không quá lớn, nhưng điều khiến người trong cuộc thắc mắc là: một chiếc xe đã hỏng, không tự di chuyển và thực tế chỉ được vận chuyển bằng xe cứu hộ, liệu có thuộc diện phải trả phí sử dụng đường bộ hay không? Câu hỏi trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng tài xế.

Thẻ E-Tag thường được dán lên kính lái hoặc đèn pha của ô tô để dễ nhận diện. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, đại diện Công ty CP Giao thông số Việt Nam (ePass) cho biết, trường hợp xe ô tô bị hỏng hóc và được vận chuyển, cẩu kéo bằng xe cứu hộ chuyên dụng khi đi qua trạm thu phí không dừng thì chỉ bị trừ tiền đối với xe cứu hộ, còn xe hỏng hóc cần cứu hộ được miễn. Với trường hợp của chiếc Highlander kể trên, nếu đang được nằm trên xe cứu hộ và đi qua trạm thu phí sẽ không bị trừ tiền trên ứng dụng điện tử.

"Hệ thống thu phí không dừng hiện nay hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa cảm biến và camera, nhằm quét thẻ thu phí không dừng (E-Tag) cũng như biển số, hình ảnh của phương tiện khi đi qua trạm thu phí. Về nguyên tắc, khi hệ thống nhận diện được phương tiện đang nằm trên xe cẩu hoặc đang được kéo, hệ thống sẽ không thực hiện việc trừ tiền", vị này chia sẻ.

Tuy nhiên, theo đại diện ePass, do đặc thù hệ thống thu phí vận hành tự động, vẫn có một tỷ lệ nhất định (khoảng dưới 10%) xe ô tô dù nằm trên xe cứu hộ vẫn có thể bị hệ thống "quét", dẫn đến bị trừ tiền khi qua trạm thu phí.

Với những trường hợp như vậy, chủ xe hoàn toàn có thể gọi điện phản ánh qua tổng đài chăm sóc khách hàng của các nhà cung cấp như ePass hay VETC. Nhân viên sẽ tiếp nhận thông tin, ghi nhận thời gian, địa điểm và tiến hành kiểm tra lại dữ liệu hình ảnh, hành trình. Nếu xác minh đúng là xe đang được cẩu hoặc kéo, số tiền thu sai sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản ETC của chủ xe.

Chủ xe có thể tạm đóng thẻ E-Tag dễ dàng trên ứng dụng để tránh mất tiền "oan". Ảnh: Hoàng Hiệp

Dù thừa nhận đây là trường hợp hy hữu, đại diện ePass cũng đưa ra khuyến cáo, khi xe gặp trục trặc buộc phải cứu hộ qua các tuyến đường có thu phí không dừng, chủ xe nên chủ động tạm khóa tính năng thanh toán tự động trên ứng dụng ETC để tránh bị trừ tiền ngoài ý muốn.

Ngoài ra, nhiều tài xế có kinh nghiệm cũng chia sẻ thêm rằng, ngoài việc tạm khóa tài khoản ETC, chủ xe nên trao đổi trước với đơn vị cứu hộ về lộ trình di chuyển, đặc biệt là việc có đi qua cao tốc hay trạm thu phí hay không. Nếu khó khăn trong quá trình thao tác trên ứng dụng, chủ xe có thể che tạm biển số và thẻ E-Tag (thường dán trên kính trước hoặc đèn pha) để tránh bị hệ thống nhận diện nhầm.

Từ câu chuyện tưởng chừng nhỏ này, nhiều ý kiến cho rằng các đơn vị vận hành trạm thu phí và nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng cần tiếp tục hoàn thiện công nghệ nhận diện, đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân.

Điều này không chỉ giúp hạn chế tranh cãi, thắc mắc mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm của người sử dụng, trong bối cảnh thu phí không dừng đang ngày càng được triển khai rộng rãi trên các tuyến đường bộ, cao tốc trên cả nước.

Bạn có góc nhìn nào về bài viết trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!