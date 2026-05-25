Giữa những ngày nắng nóng oi bức, nhiều tài xế thường bật điều hòa hết công suất ngay khi lên xe để làm mát khoang cabin. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết trên ô tô có một nút bấm nhỏ nhưng lại có thể giúp xe mát nhanh hơn, đồng thời giảm tải cho điều hòa và tiết kiệm nhiên liệu.

Nút được nhắc tới là chế độ tuần hoàn không khí trong xe (nút lấy gió trong), thường có biểu tượng chiếc ô tô kèm mũi tên xoay vòng trên bảng điều khiển điều hòa.

Khi kích hoạt, hệ thống sẽ hạn chế hút khí nóng từ bên ngoài vào cabin, đồng thời tái sử dụng luồng không khí mát bên trong xe. Điều này giúp khoang nội thất giảm nhiệt nhanh hơn, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng mùa hè.

Đại diện hãng bán xe trực tuyến UK Car Discount chia sẻ với The Express rằng, nhiều tài xế thường bỏ quên nút tuần hoàn không khí dù đây là một trong những cách đơn giản nhất để làm mát cabin nhanh chóng trong mùa hè.

“Thay vì liên tục hút không khí nóng từ bên ngoài, hệ thống sẽ tái tuần hoàn luồng khí mát sẵn có trong xe. Càng sử dụng lâu, nhiệt độ trong cabin càng giảm nhanh và ổn định hơn”, vị này cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên bật chế độ lấy gió trong liên tục trong thời gian quá dài, đặc biệt khi xe chở đông người.

Nguyên nhân là lượng oxy trong cabin có thể giảm dần, khiến người ngồi cảm thấy bí bách hoặc mệt mỏi. Trong những hành trình dài, tài xế nên xen kẽ chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để đảm bảo không khí trong xe được lưu thông.

(Theo The Sun)

