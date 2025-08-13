"Sau khi có những lo ngại về việc LĐBC Việt Nam đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 Việt Nam tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định. Cuộc điều tra kết luận rằng cầu thủ được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023", thông báo của FIVB đưa ra vào tối 12/8.

Cũng theo thông báo này, dựa vào Điều 13.5.2 của Quy chế giải đấu và Điều 14.4 của Quy chế Kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB ra phán quyết hủy bỏ các trận đấu của tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam mà VĐV không đủ điều kiện tham dự, đồng thời VĐV này cũng bị loại khỏi giải ngay lập tức.

VĐV bị loại khỏi giải, đồng thời U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận vòng bảng giải bóng chuyền U21 thế giới 2025

Không chỉ xử thua các trận mà tuyển U21 Việt Nam giành chiến thắng tại giải, BTC giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 còn xem xét đưa ra án kỷ luật tăng nặng với bóng chuyền Việt Nam.

"Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng ngoài giải đấu. Tại thời điểm đó, LĐBC Việt Nam và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản. FIVB không bình luận thêm về vấn đề này trong khi giải đấu vẫn đang diễn ra", thông báo chốt lại.

Thông báo chính thức của FIVB

Tại vòng bảng giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025, U21 Việt Nam có các trận thắng trước Indonesia, Serbia, Canada và Puerto Rico, thua trận duy nhất trước Argentina.

Trong 4 trận thắng trên, VĐV được cho là không đủ điều kiện thi đấu là Đặng Thị Hồng hoặc Nguyễn Phương Quỳnh, đánh chính ở trận gặp Indonesia, Serbia và Canada, còn trận thắng Puerto Rico cả hai phải làm khán giả. Như vậy, 3 trận thắng của U21 Việt Nam có sự tham dự của 2 VĐV này bị hủy kết quả và xử thua 0-3.

U21 Việt Nam từ vị trí thứ 2 bảng A hiện xuống vị trí cuối bảng.

Hiện chưa rõ một trong hai VĐV Việt Nam vi phạm quy định nào của giải đấu, nhưng có thông tin cả hai được đưa đi kiểm tra nước tiểu và máu, đồng thời gặp vấn đề về giấy khai sinh. Phía LĐBC Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc.

Với việc bị xử thua 3 trận, U21 Việt Nam xếp cuối bảng A, không lọt vào vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp Ai Cập ở trận tranh hạng 17-24, lúc 13h ngày 13/8.