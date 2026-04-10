Nơi cư dân chỉ sống trong chung cư, về thị trấn trước 22h. Ảnh: AOL

Không có những con phố trải dài với các dãy nhà riêng biệt, cũng không có khoảng cách đáng kể giữa hàng xóm, toàn bộ cư dân của thị trấn Whittier, bang Alaska (Mỹ), sinh sống trong chung cư.

Khoảng 85% dân cư sống trong tòa chung cư Begich Towers cao 14 tầng, còn số ít sống tại toà Whittier Manor thấp tầng, không có nhà ở riêng lẻ trong thị trấn.

Một trong những điều đặc biệt nhất của thị trấn này là cách tiếp cận. Whittier được bao bọc bởi núi cao và biển rộng, nên để vào đây, người ta phải đi qua một đường hầm một chiều dài khoảng 4km. Làn đường trong hầm sẽ đổi chiều sau mỗi 30 phút và đóng cửa vào ban đêm.

Vì vậy, du khách và người dân địa phương thường phải đến Whittier trước buổi tối, nếu không, sẽ không thể vào thị trấn do đường hầm chỉ mở từ 7h đến 22h, theo The Sun.

Toà chung cư Begich Towers không chỉ là nơi ở mà còn là trung tâm của mọi hoạt động tại Whittier. Công trình này được xây dựng vào giữa thế kỷ 20 với mục đích ban đầu là doanh trại quân đội.

Nhờ vị trí được che chắn tự nhiên bởi núi non và thường xuyên có mây mù bao phủ, khu vực này từng được quân đội Mỹ phát triển thành một cảng chiến lược an toàn.

Tuy nhiên, sau khi quân đội rút đi vào năm 1960, dân số thị trấn giảm mạnh. Hiện nay, Whittier có dân số dao động từ khoảng 200 đến 260 người, tùy theo mùa.

Cuộc sống xoay quanh khí hậu khắc nghiệt

Điểm đặc biệt là tòa nhà Begich Towers không chỉ dùng để ở mà còn tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu như bưu điện, cửa hàng tạp hóa, tiệm giặt là, nhà thờ và cả phòng khám y tế phục vụ nhu cầu cơ bản. Trước đây, lực lượng thực thi pháp luật cũng từng hoạt động ngay trong tòa nhà này.

Khí hậu tại Whittier là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến cách tổ chức cuộc sống. Lượng tuyết rơi hằng năm có thể vượt 6m, trong khi gió mùa đông thường xuyên đạt tốc độ khoảng 96km/h. Những đợt mưa tuyết kéo dài khiến việc di chuyển ngoài trời trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hầu hết cư dân có thể tiếp cận các dịch vụ cần thiết mà không cần ra ngoài, giảm thiểu tác động của thời tiết. Thậm chí, việc đi học của trẻ em cũng được thiết kế để phù hợp với điều kiện này. Học sinh di chuyển đến trường thông qua một đường hầm ngầm nối trực tiếp từ tòa nhà, tránh hoàn toàn việc phải tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt.

Với cách tổ chức đời sống như vậy, các hoạt động thường ngày cũng trở nên gắn kết hơn. Việc gặp gỡ, trò chuyện diễn ra tự nhiên ở khắp nơi, từ hành lang, tiệm giặt là đến cửa hàng tạp hóa.

Tuy nhiên, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân đôi khi bị xóa nhòa. Chẳng hạn, giáo viên có thể gặp học sinh ngay ngoài cửa căn hộ, còn chủ cửa hàng sống cùng tòa nhà với chính khách hàng của mình.

Do chỉ một tuyến đường hầm kết nối ra bên ngoài, việc cung ứng hàng hóa cho Whittier đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Phần lớn nhu yếu phẩm được vận chuyển từ Anchorage, và các cửa hàng địa phương phải lên kế hoạch dự trữ phù hợp. Người dân cũng có thói quen tích trữ thực phẩm và vật dụng thiết yếu để phòng trường hợp thời tiết xấu hoặc đường hầm tạm đóng, theo AOL.

Lịch trình vận hành của đường hầm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sống. Giao thông được điều tiết theo khung giờ cố định, và nếu bỏ lỡ chuyến cuối trong ngày, người dân có thể phải chờ đến sáng hôm sau. Điều này khiến việc lên kế hoạch trở nên quan trọng.