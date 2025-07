Mức giá trên được Bộ Xây dựng công bố trong báo cáo thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản trong quý II/2025.

Nhìn nhận về giá bất động sản trong quý vừa qua, Bộ Xây dựng cho biết, với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành và địa phương, tình hình giá bất động sản đã ổn định không còn hiện tượng tăng nóng như cuối năm 2024.

Nhìn chung, giá bất động sản, nhà ở tại các địa phương cơ bản ổn định, một số khu vực dự án ghi nhận mức tăng nhẹ so với quý I.

Ở phân khúc chung cư, tại Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn trên cả nước, giá cơ bản ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý II đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ).

Trong khi đó, tại TPHCM là 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước).

Với mức giá kể trên, cặp vợ chồng có thu nhập 40 triệu đồng/tháng cũng khó mua nổi nhà. Giả sử thu nhập 40 triệu đồng/tháng, tiết kiệm 30% (144 triệu/năm) thì cũng mất đến gần 40 năm một cặp vợ chồng mới đạt được mục tiêu an cư.





Chung cư Hà Nội có giá bán trung bình đạt 80 triệu đồng/m2, cao nhất trong gần một thập kỷ. Ảnh: Hồng Khanh

Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng, quy trình pháp lý kéo dài và kỳ vọng lợi nhuận lớn...

Thực tế, khảo sát tại một số dự án chung cư ở Hà Nội, mức tăng giá 5-6% so với quý trước. Có thể kể đến giá rao bán tại một số dự án như: Dự án Berriver Jardin Long Biên rao bán khoảng 71-84 triệu đồng/m2; Hope Residence khoảng 50-60 triệu đồng/m2, Vinhomes Green Bay Mễ Trì khoảng 63-99 triệu đồng/m2; Thăng Long Number One khoảng 60-87 triệu đồng/m2;

Mandarin Garden có giá rao bán khoảng 91-117 triệu đồng/m2; Lumi Hà Nội (khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ ) khoảng 75-93 triệu đồng/m2...

Đáng chú ý, một số dự án cao cấp có giá rao bán chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2. Như tại dự án Noble Crystal đang rao bán ở mức 160-270 triệu đồng/m2; The Nelson Private Residences dao động trong khoảng 120-180 triệu đồng/m2; The Matrix One đang rao bán ở mức 120-150 triệu đồng/m2; Endless Skyline West Lake đang rao bán ở mức 120-150 triệu đồng/m2...

Còn tại TPHCM, nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí có mức tăng nhẹ so với quý I. Tại dự án Gateway Thảo Điền (Quận 2) có giá bình quân khoảng 123 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 6,9%), Hùng Vương Plaza (Quận 5) khoảng 64 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 7,1%)...

Tuy nhiên, một số phân khúc hạng sang vẫn ghi nhận mức tăng cục bộ và thiết lập mặt bằng giá mới nhờ lợi thế hạ tầng vượt trội như tuyến Metro, vành đai, hầm chui Cát Lái và sự mở rộng của nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú và Thạnh Mỹ Lợi...

Ghi nhận ở một số dự án cao cấp giá tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 như: Dự án Thảo Điền Green (phường Thảo Điền) có giá chào bán từ 163-200 triệu đồng/m2; Eaton Park khoảng 160 triệu đồng/m2; phân khu Masteri Grand View từ 130-145 triệu đồng/m2...

Giao dịch tăng, tồn kho vẫn lớn

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý II/2025, lượng giao dịch bất động sản tiếp tục có xu hướng tăng với hơn 157.000 giao dịch, tăng hơn 116% so với quý I.

Biểu đồ: Hồng Khanh (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Trong đó, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ khoảng 34.460 giao dịch (bằng 102,6% so với quý I và bằng 133,1% so với cùng kỳ năm 2024).

Phân khúc đất nền có hơn 122.500 giao dịch thành công (bằng 121,3% so với quý I và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024).

Về tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II/2025 ghi nhận tăng nhẹ so với quý trước với gần 25.300 căn/nền. Trong đó, chung cư hơn 3.280 căn; nhà ở riêng lẻ 10.290 căn; đất nền hơn 11.700 nền.