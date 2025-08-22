Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giảm rất mạnh hôm 22/8 với chỉ số VN-Index có lúc giảm 60 điểm trước khi chốt phiên giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống 1.645 điểm.

Áp lực bán chốt lời tăng vọt khiến đa số các cổ phiếu nóng giảm điểm rất mạnh. Tuy nhiên, sức cầu cũng rất lớn, qua đó kéo thanh khoản đạt gần 62,3 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 6,4 nghìn tỷ trên HNX và Upcom.

Áp lực bán gia tăng khi chỉ số VN-Index hướng tới ngưỡng 1.700 điểm và khối ngoại tạo sức ép rất lớn khi bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, có những mã bị bán rất mạnh như HPG của Tập đoàn Hòa Phát với gần 40 triệu đơn vị bị bán ròng, tương đương hơn nghìn tỷ đồng. Trong hơn 2 tuần, khối ngoại bán hơn 17.000 tỷ đồng.

Hôm 22/8, một số mã bị khối ngoại bán mạnh như SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội. Khối ngoại bán hơn 8,6 triệu cổ phiếu SHB, trong khi mua hơn 5,5 triệu đơn vị. Cổ phiếu SHB đã tăng gần gấp đôi sau 6 tuần, từ mức khoảng 11.000 đồng/cp hồi đầu tháng 7 lên trên ngưỡng 20.000 đồng/cp hôm 15/8 - đỉnh cao lịch sử.

SHB là một trong các cổ phiếu tăng nóng trong đợt thị trường chứng khoán bùng nổ vài tháng qua. Trong khoảng một tháng qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm trên thị trường chứng khoán. Trong đó, SHB là điểm nổi bật với thanh khoản ở mức rất cao, lên tới cả trăm triệu đơn vị được chuyển nhượng/phiên (kỷ lục đạt gần 250 triệu cổ phiếu/phiên). Với cú tăng gần gấp đôi trong một tháng rưỡi, vốn hóa của SHB đã lên gần 86,6 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 3,3 tỷ USD).

Trong phiên giao dịch 22/8, cổ phiếu SHB giảm sàn, mất 1.250 đồng (-6,76%) xuống còn 17.250 đồng/cp.

TTCK có một phiên giảm điểm mạnh. Ảnh: HH

Nhiều cổ phiếu nóng khác cũng giảm mạnh. Cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank hôm 22/8 giảm sàn 2.700 đồng xuống 35.950 đồng/cp. Cổ phiếu VPB cũng tăng gấp đôi từ mức 18.000 đồng hồi cuối tháng 6 lên 38.650 đồng/cp hôm 21/8.

VPBank ghi nhận lợi nhuận quý II tăng mạnh nhờ tăng thu nhập lãi thuần, giảm chi phí dự phòng và tăng lợi nhuận từ mua bán chứng khoán kinh doanh. Lợi nhuận hợp nhất đạt hơn 4.937 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu GVR cũng giảm sàn hôm 22/8. Vingroup (VIC) giảm 900 đồng xuống 124.100 đồng/cp. Vinhomes (VHM) giảm 1.700 đồng xuống 98.100 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, một số mã ngân hàng tăng giá như: VIB, VCB, BID.

Lúc đầu giờ chiều, có lúc VN-Index mất gần 60 điểm. Sắc đỏ lan rộng đẩy hơn 60 mã rơi xuống mức sàn.

Nhiều mã đầu ngành khác như HPG, FPT, GAS, MSN, MWG, VJC cũng giảm mạnh. HPG giảm 1.400 đồng xuống 26.000 đồng/cp. FPT giảm 2.700 đồng xuống 99.000 đồng/cp. Masan (MSN) giảm 3.300 đồng xuống 81.000 đồng/cp. Sắc đỏ phủ kín nhóm chứng khoán, bảo hiểm, dầu khí…

Nhiều chuyên gia từ các công ty chứng khoán cho rằng, sau nhịp tăng kéo dài, áp lực chốt lời là điều khó tránh khỏi. VN-Index tăng hơn 550 điểm nhưng chưa có một phiên giảm mạnh nào.

Trong quá khứ, có những đợt chốt lời kéo VN-Index giảm hơn 60 điểm nhưng sau đó thị trường chứng khoán vẫn đi lên.

Theo MBS, P/E trailing hiện tại của VN-Index đã lên mức cao nhất trong vòng 3 năm gần đây và tương đương P/E bình quân 5 năm. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn so với thời điểm 2021 khi VN-Index ở vùng 1.500 điểm.

Theo phân tích kỹ thuật, hiện VN-Index được hỗ trợ ở vùng 1.566 - 1.588 điểm.

Mặc dù giảm mạnh nhưng dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường chứng khoán mạnh mẽ. Lãi suất đang ở mức thấp và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức cao và khả năng TTCK được nâng hạng… tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ thị trường.