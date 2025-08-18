Một tuần sôi động chưa từng có

Thị trường chứng khoán (TTCK) vừa trải qua một tuần sôi động chưa từng có, VN-Index khép tuần tăng hơn 45 điểm và vượt mốc 1.600 điểm, cao chưa từng có.

Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp vào đầu tuần, trước khi ghi nhận phiên giảm gần 11 điểm vào cuối tuần. Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 45,05 điểm (+2,84%) và đóng cửa ở mức 1.630 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và Upcom-Index cũng có tuần giao dịch tích cực, lần lượt kết tuần với 282,34 điểm và 109,61 điểm.

Trong tuần, nhóm cổ phiếu ngân hàng tỏa sáng sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho một số tổ chức tín dụng.

Vn-Index sáng 18/8 biến động mạnh. Nguồn: FPTS

Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, áp lực chốt lời gia tăng đối với các cổ phiếu ngân hàng và sau đó là bất động sản. Ngược dòng thị trường, các cổ phiếu có câu chuyện riêng tiếp tục cho thấy sức công phá mạnh mẽ như nhóm cùng hệ sinh thái (VIX, EIB, VSC), xây dựng (CII), dầu khí (BSR).

Cây nến tuần tăng điểm nhưng chưa trọn vẹn khi đóng cửa tạo “râu nến” khá dài. Thanh khoản khớp lệnh bình quân tuần vẫn ở mức cao, tăng 69% so với bình quân 20 tuần. Riêng phiên cuối tuần, tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 59.100 tỷ đồng, cao hơn 6.300 tỷ so với phiên liền trước.

Tâm lý thị trường cũng tiêu cực hơn khi khối ngoại gia tăng lực bán ròng với hơn 3.000 tỷ đồng ở sàn HoSE. Nhiều mã trụ cột bị bán mạnh như Hòa Phát (HPG), FPT, MBB, VPB, VCB, VHM, SHB...

TTCK còn hút dòng tiền tỷ USD?

Có thể thấy, sau một chuỗi ngày tăng điểm dài, từ 1.100 điểm hồi tháng 4 lên trên 1.600 điểm như hiện tại, áp lực chốt lời đã gia tăng đáng kể. Tâm lý thận trọng khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm trong phiên cuối tuần, cắt đứt mạch tăng 9 phiên liên tiếp trước đó.

Điểm đáng chú ý trong phiên là VN-Index mở cửa bật tăng mạnh và có lúc đạt mức đỉnh cao lịch sử mới mốc 1.666 điểm. Tuy vậy, khác với các phiên trước, đà tăng đã không thể duy trì thêm khi áp lực chốt lời xuất hiện tăng dần, đặc biệt tại nhiều cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu bất động sản khiến thị trường đảo chiều giảm điểm.

Thanh khoản phiên 15/8 ở mức cao, khối lượng khớp lệnh tăng hơn 20% so với mức bình quân 20 phiên. Thanh khoản tăng cao, cộng với thân nến giảm bao phủ gần như toàn bộ thân nến tăng điểm trước đó cho thấy nhịp tăng đã có tín hiệu chững lại.

Theo Chứng khoán CSI, quan sát các phiên có khối lượng bùng nổ gần đây thì có tới 75% phiên VN-Index đóng cửa giảm điểm cho thấy khả năng cao ở vùng này sẽ có nhịp điều chỉnh. Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 2 tuần tăng điểm liên tiếp, song biên độ tăng điểm của tuần qua có chiều hướng chững lại khi đà tăng bị thu hẹp bởi phiên giảm điểm cuối tuần.

Dù xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế trên biểu đồ tuần, song tín hiệu bán đã manh nha xuất hiện trong phiên giảm cuối tuần. CSI nhận định dù tín hiệu tăng điểm vẫn đang áp đảo, nhưng đà tăng đã yếu đi trong tuần qua và khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp chỉnh trong các phiên của tuần mới.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, dù thị trường chứng khoán đã tăng điểm khá mạnh và có lúc đạt kỷ lục 1.666 điểm, nhưng thời gian tới vẫn còn yếu tố hỗ trợ như: kỳ vọng nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong tháng 9 và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất.

Ông Lưu Chí Kháng cũng lưu ý, so với các kênh đầu tư khác, chứng khoán hiện tại đang ở vị trí top đầu trong tăng trưởng lợi nhuận. TTCK vẫn đang hút tiền rất mạnh. Thanh khoản đang ở mức đỉnh và thiết lập nhiều kỷ lục.

Nhiều công ty chứng khoán cũng tỏ ra thận trọng. VCBS cho rằng, chỉ số sức mạnh đã tạo đỉnh và bắt đầu đi xuống sau giai đoạn tăng nóng.

Ở chiều ngược lại, theo VNDirect, nhịp chỉnh nếu diễn ra sẽ tương đối nhẹ, VN-Index có thể cán mốc 1.900 điểm trong vòng một năm tới.

Trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 8/2025, bộ phận Nghiên cứu Phân tích của Maybank Investment Bank (MSVN) nhận định, tăng trưởng lợi nhuận ổn định và thanh khoản dồi dào sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán, nâng mục tiêu VN-Index thêm 20% lên 1.800 điểm vào cuối năm 2025.

Sáng 18/8, thị trường chứng khoán biến động mạnh. Chỉ số VN-Index mở cửa tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, sau đó quay đầu giảm. Tới gần 10h, VN-Index lại tăng khoảng 7 điểm, lên 1.637 điểm.