Theo HuffPost, khi chuối chín, hàm lượng đường, tinh bột và vitamin đều biến đổi. Nếu bạn cần bổ sung năng lượng trước khi tập thể dục hoặc đang kiểm soát đường huyết, việc chọn chuối ở độ chín thích hợp rất quan trọng. Hai chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ đã chia sẻ cách nhận biết từng mức độ chín và lợi ích sức khỏe tương ứng.

Chuối xanh (chưa chín) có màu xanh, cứng và khó bóc vỏ. Chuyên gia Avery Zenker cho biết, chuối ở giai đoạn này chứa nhiều tinh bột kháng nhất và ít đường nhất. Tinh bột kháng giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giảm viêm, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Giảng viên Amanda Sauceda (Đại học Bang California) bổ sung rằng tinh bột kháng hoạt động như chất xơ, lên men trong ruột và giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Chuối xanh đặc biệt phù hợp với người bị tiền tiểu đường, tiểu đường tuýp 2, rối loạn chuyển hóa hoặc hội chứng ruột kích thích.

Chuối ở giai đoạn nào cũng có tác dụng với sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Chuối vừa chín có vỏ vàng, hai đầu hơi xanh, mềm hơn chuối xanh nhưng vẫn chắc. Ở giai đoạn này, tinh bột kháng đã bắt đầu chuyển thành đường đơn trong khi hàm lượng kali và magie vẫn ổn định. Chuối loại này vẫn giàu chất xơ, phù hợp với người muốn duy trì năng lượng ổn định, tránh dao động đường huyết và cải thiện tiêu hóa.

Chuối chín hoàn toàn có màu vàng đều, mềm, dễ bóc và thơm ngọt. Theo chuyên gia Zenker, hầu hết tinh bột đã chuyển hóa thành đường tự nhiên, chất xơ giảm trong khi lượng đường, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất đạt mức cao nhất. Chuối chín thích hợp cho người cần bổ sung năng lượng nhanh, tăng kali, trẻ em thích vị ngọt, người muốn nạp chất xơ nhưng không muốn gặp vấn đề tiêu hóa.

Chuối rất chín xuất hiện các đốm nâu, mềm và có mùi thơm nồng. Lúc này, lượng đường gần đạt đỉnh, chất xơ tiếp tục giảm. Chuối rất chín thích hợp với người cần năng lượng nhanh, hệ tiêu hóa nhạy cảm, chán ăn hoặc thèm ngọt nhưng không phù hợp cho người đang kiểm soát đường huyết.

Chuối quá chín chuyển sang màu nâu hoặc đen, mềm và nhão. Chuyên gia Zenker cho biết, đây là giai đoạn chuối có lượng đường và chất chống oxy hóa cao nhất trong khi chất xơ và vitamin C giảm còn kali vẫn giữ nguyên. Một số vitamin khác, như folate, tăng lên. Chuối quá chín nên được dùng để nướng hoặc làm sinh tố, vì dễ tiêu hóa và giúp bổ sung năng lượng nhanh - phù hợp với vận động viên, nhưng không lý tưởng cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần chế độ ăn giàu chất xơ.

Tổng kết lại, giảng viên Sauceda nhấn mạnh: “Chuối luôn là loại quả bổ dưỡng, dù ở bất kỳ giai đoạn nào”. Dù là chuối xanh, vừa chín hay quá chín, mỗi loại đều có lợi ích riêng. Ngoài ra, chuối còn hỗ trợ giảm cân, nhờ chứa chất xơ, vitamin nhóm B và kali - những dưỡng chất giúp thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo.