Theo trang tin quân sự Militarnyi, ban đầu, các nhóm quan sát hàng không ở Ba Lan đã báo cáo hình ảnh về 2 chiếc trực thăng của Ukraine. Sau đó, tờ Defence24 chuyên về quốc phòng Ba Lan đã xác nhận sự việc.

Tại Ukraine, đơn vị duy nhất vận hành trực thăng UH-60A Black Hawk là Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (DIU). Màu sơn đặc trưng của 2 chiếc trực thăng cho thấy, chúng thuộc về Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Hai trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine xuất hiện ở Ba Lan. Ảnh: Militarnyi

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh tác chiến Các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, chuyến bay diễn ra theo thỏa thuận giữa Warsaw và Kiev, song mục đích không thể tiết lộ.

Ngoài ra, điểm đến cuối cùng của 2 trực thăng Black Hawk không được công bố. Thông tin 2 trực thăng đã trở về Ukraine sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay chưa cũng là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

DIU đang vận hành 2 chiếc UH-60 Black Hawk. Chiếc đầu tiên được ghi nhận vào tháng 2/2023. Trước đây, trực thăng này thuộc về công ty dân sự Ace Aeronautics của Mỹ. Chiếc Black Hawk thứ 2 xuất hiện lần đầu tiên trong một đoạn video đăng tải vào tháng 3/2024, nhưng chưa rõ nguồn gốc.

Hiện sáng kiến “​​Dárek pro Putina” của Cộng hòa Séc cũng đang gây quỹ để mua chiếc Black Hawk thứ 3 cho DIU.