Theo tờ Pravda, trong cuộc họp báo hôm 25/8, khi các nhà báo đặt câu hỏi tại sao ông Putin ngần ngại gặp ông Zelensky, ông Trump đáp: "Vì ông ấy (Putin) không thích ông Zelensky”.

Tổng thống Nga - Ukraine vẫn chưa gặp mặt song phương như mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Iran Front Page

Tổng thống Trump cũng nói về các cuộc đối thoại gần đây giữa mình với ông Putin. "Tên lửa, hạt nhân, chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đã nói về việc hạn chế vũ khí hạt nhân và muốn Trung Quốc tham gia. Chúng tôi có nhiều nhất, Nga có nhiều thứ 2 và Trung Quốc đứng thứ 3, nhưng Trung Quốc còn kém xa. Song họ sẽ bắt kịp chúng ta trong 5 năm nữa”, lãnh đạo Nhà Trắng cho hay.

Sau cuộc họp thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska hôm 15/8, ông Trump đã đề nghị Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky gặp song phương để đạt tiến triển trong thỏa thuận hòa bình. Sau cuộc hội đàm với ông Trump ở Nhà Trắng hôm 18/8, ông Zelensky đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Nga.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt tiến triển đáng kể trong các cuộc hòa đàm. Ngoài ra, Moscow bày tỏ lo ngại về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ lãnh đạo của ông đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.

Cùng ngày 25/8, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẽ đặt mục tiêu mỗi tháng chi ít nhất 1 tỷ USD nhận được từ các đồng minh để mua vũ khí Mỹ nhằm đối phó với quân đội Nga. Trước đó, để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Washington, Kiev cam kết mua số vũ khí trị giá 100 tỷ USD từ Mỹ bằng số tiền châu Âu hỗ trợ và ký một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine để sản xuất máy bay không người lái (UAV).