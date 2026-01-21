Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: Nhà Trắng

Báo Guardian dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 20/1 nói, quyết định quay lại Washington DC được đưa ra ngay sau khi cất cánh vì lý do thận trọng, khi phi hành đoàn phát hiện ra lỗi. Tổng thống Trump và đoàn tùy tùng sẽ lên một máy bay khác và tiếp tục tới Thụy Sĩ.

Một phóng viên thuộc nhóm phóng viên Nhà Trắng đi cùng Tổng thống Trump cho biết đèn trong khoang báo chí của chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) đã tắt trong giây lát sau khi máy bay cất cánh và vào thời điểm đó, không có lời giải thích nào được đưa ra.

Hai chiếc máy bay cũ đang phục vụ với vai trò chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đã hoạt động được gần 4 thập niên và các nỗ lực giao máy bay thay thế của Boeing đã bị trì hoãn nhiều lần.

Tổng thống Trump dự kiến phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào chiều nay (21/1). Theo kế hoạch, ông ​​sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu về kế hoạch mua lại Greenland từ Đan Mạch, điều mà các thành viên NATO khác phản đối.

Các sự cố kỹ thuật trên máy bay chuyên dụng của tổng thống rất hiếm khi xảy ra nhờ công tác bảo trì tỉ mỉ. Theo ABC News, các máy bay Không lực 1 được cải tiến để tăng khả năng sống sót cho Tổng thống trong nhiều tình huống bất ngờ, gồm cả lớp chắn bức xạ và công nghệ chống tên lửa. Những máy bay này cũng bao gồm nhiều hệ thống liên lạc, cho phép Tổng thống giữ liên lạc với quân đội và có thể ra lệnh từ bất cứ đâu trên thế giới.

Tháng 2/2025, một máy bay của không quân Mỹ chở Ngoại trưởng Rubio đến Đức đã phải quay trở lại Washington vì sự cố kỹ thuật. Tháng 10 cùng năm, một máy bay quân sự chở Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Anh do kính chắn gió bị nứt.