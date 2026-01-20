Đài RT ngày 20/1 đưa tin, Tổng thống Mỹ Trump mới đây đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một thông điệp được cho là tin nhắn cá nhân do Tổng thống Pháp Macron gửi.

"Tôi không hiểu ngài đang làm gì ở Greenland. Hãy cùng nhau ăn tối ở Paris vào Thứ Năm trước khi ngài trở lại Mỹ", nội dung bài đăng của ông Trump cho biết.

Trước đó, ông Macron đã phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát đảo Greenland từ tay Đan Mạch, nhấn mạnh việc Washington áp thuế với các đồng minh NATO là "không thể chấp nhận được".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Đây là diễn biến mới nhất về những tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp trong những ngày qua. Cùng ngày 20/1, ông Trump cũng cảnh báo áp thuế 200% với rượu vang Pháp vì ông Macron từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza.

"Ông Macron đã nói như vậy à? Không sao, tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và sâm-panh của Pháp. Rồi ông ấy sẽ phải tham gia, nhưng cũng không bắt buộc", ông Trump nói.

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, các quan chức Pháp đã lên tiếng phản bác cảnh báo áp thuế, gọi đây là hành động "không đem lại lợi ích nào".

Theo truyền thông Mỹ, nước này là bạn hàng lớn nhất của Pháp về rượu vang và đồ uống có cồn với kim ngạch nhập khẩu đạt 3,8 tỷ Euro năm 2024. Ở thời điểm hiện tại, rượu vang và đồ uống có cồn xuất khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) sang Mỹ đang chịu mức thuế 15%.

Cách đây 1 ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã thông báo về việc Paris từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza của ông Trump.