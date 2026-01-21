Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EPA

Theo báo Kyiv Independent, phát biểu tại Nhà Trắng hôm 20/1, Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố đã chấm dứt 8 cuộc xung đột, đồng thời khẳng định chưa có tổng thống nào từng giải quyết được dù chỉ một cuộc giao tranh. Người đứng đầu nước Mỹ cho hay ông đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột cuối cùng nhưng không thành công.

Ông Trump nói: “Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề Nga và Ukraine. Khi Nga sẵn sàng, Ukraine chưa sẵn sàng. Khi Ukraine sẵn sàng thì Nga chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, trung bình họ mất 25.000 người mỗi tháng và tôi đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này".

Trước khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, kể từ khi ông tái nắm quyền, điều này đã không xảy ra.

Trong năm vừa qua, người đứng đầu Nhà Trắng đã tìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng, gây áp lực luân phiên lên Ukraine và Nga. Ví dụ, tuần trước, ông Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình bị Kiev, không phải Moscow trì hoãn.

Hiện nay, Mỹ, Nga và Ukraine đang đàm phán về một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, đã được chỉnh sửa từ phiên bản ban đầu gồm 28 điểm.

Trong một diễn biến khác, hãng RT đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hủy chuyến đi dự kiến tới Davos, Thụy Sĩ sau khi có tin Nhà Trắng đã hủy bỏ cuộc gặp theo kế hoạch giữa ông và Tổng thống Trump. Cuộc gặp được cho nhằm mục đích ký kết kế hoạch thịnh vượng. Đây là thỏa thuận liên quan đến thương vụ đất hiếm được ký kết giữa ông Trump và ông Zelensky vào năm ngoái, vốn được lãnh đạo Nhà Trắng coi như cách để bù đắp chi phí Mỹ bỏ ra trong cuộc xung đột Ukraine. Kế hoạch này được cho sẽ tạo ra 800 tỷ USD cho các khoản vay, trợ cấp và đầu tư tư nhân để tái thiết Ukraine trong thập kỷ tới.

Phát biểu trước các nhà báo tại Kiev hôm 20/1, ông Zelensky tuyên bố chỉ lên đường tới Davos khi chắc chắn các văn kiện “đảm bảo an ninh” hoặc “kế hoạch thịnh vượng” có thể ký kết với phía Mỹ.