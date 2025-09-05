Ngày 5/9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 và và chào đón gần 7.000 tân sinh viên ở cả hai cơ sở đào tạo Hà Nội và TPHCM.

Có bề dày gần 30 năm phát triển, PTIT hiện là 1 trong 5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật, công nghệ, đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, với 30 ngành, chương trình đào tạo và hơn 25.000 sinh viên, học viên.

Giáo sư, Tiến sỹ Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Cho biết năm học 2024 – 2025 vừa qua là một năm đặc biệt khi tên tuổi PTIT tỏa sáng trên bản đồ quốc gia và quốc tế, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện thông tin: Học viện được cơ sở dữ liệu khoa học SCImago xếp hạng số 1 tại Việt Nam về đổi mới sáng tạo. Về chuyển đổi số, Học viện được Tổ chức ASOCIO trao giải thưởng cho hoạt động đại học số.

Học viện đã được Bộ GD&ĐT giao chủ trì Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện; được giao nhiệm vụ xây dựng đề án đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò đầu tàu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chiến lược cho đất nước.

Theo video dấu ấn năm học 2024 - 2025, Học viện đã mở 5 chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia: Trí tuệ nhân tạo - AI, Trí tuệ nhân tạo vạn vật - AIoT, Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, An toàn thông tin chất lượng cao và Truyền thông đa phương tiện chất lượng cao.

Ứng dụng S-link được bổ sung nhiều tiện ích, hiện có gần 38.500 tài khoản và đang phục vụ hiệu quả cho các sinh viên PTIT.

Đặc biệt, về chuyển đổi số, ứng dụng S-link đã có gần 38.500 tài khoản, đã và đang phục vụ hiệu quả cho sinh viên, học viên toàn trường; thư viện số đã có gần 50.000 lượt xem, gần 60.000 lượt tải trực tuyến; hệ thống thực hành ảo D-Lab cho một số môn học giúp sinh viên tăng khả năng tự học, tự rèn luyện và có kết quả tốt hơn; các khóa học trực tuyến mở đại trà được sử dụng rộng rãi với các học phần lý luận chính trị...

Xác định hợp tác trong và ngoài nước là yếu tố quan trọng để tăng cường nguồn lực và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đào tạo, năm học vừa qua Học viện đã xúc tiến hợp tác với gần 100 đối tác, ký kết hợp tác hơn 40 đối tác với nhiều nội dung liên quan đến đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Học viện đã trao thưởng cho Nguyễn Huy Hoàng - thủ khoa kép kỳ xét tuyển đầu vào và 8 tân sinh viên nhập học diện tuyển thẳng.

Trong diễn văn khai giảng, lãnh đạo Học viện cũng đã chỉ rõ những công việc trọng tâm sẽ được nhà trường cùng nhau triển khai trong năm học mới 2025 - 2026, đó là: Đẩy mạnh các chương trình đào tạo và phát triển sinh viên tài năng với lộ trình học tập chuyên sâu, cố vấn học thuật cá nhân hóa, tạo điều kiện để sinh viên xuất sắc tham gia các dự án công nghệ, nghiên cứu khoa học và chương trình hợp tác với các trường, doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tạo dựng môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phòng Lab, thư viện số, hệ thống học liệu mở để sinh viên được tiếp cận tri thức mới nhất. Đồng thời, mở rộng chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường cơ hội tham gia các dự án, các cuộc thi quốc tế, các học bổng và trao đổi sinh viên toàn cầu.

“Tất cả những nỗ lực này nhằm khẳng định PTIT là một cộng đồng học thuật tiên phong, nơi mỗi ý tưởng được tôn trọng, mỗi tài năng được ươm mầm và mọi thành viên được khuyến khích phát triển vượt giới hạn bản thân”, Giáo sư Từ Minh Phương nhấn mạnh.

Nguyễn Huy Hoàng, thủ khoa kép kỳ tuyển sinh đại học năm 2025 vào Học viện chia sẻ, sau khi tìm hiểu kỹ các trường, em đã quyết định chọn Học viện là điểm dừng trên hành trình theo đuổi đam mê về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Chúc mừng gần 7.000 tân sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện Từ Minh Phương nhắn nhủ: “Công nghệ đang thay đổi nhanh, AI có thể can thiệp vào mọi mặt của cuộc sống nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi, đó là sự ham học hỏi, khám phá, giấc mơ hoài bão lớn lao của tuổi trẻ, thái độ tích cực trong học tập nghiên cứu, trong công việc sẽ luôn là chìa khóa thành công của mỗi con người. Khoảng thời gian hơn 4 năm học sắp tới là khoảng thời gian quý báu để các em trải nghiệm điều này. Hãy tự tin mở rộng trái tim và khối óc, dấn thân vào học tập, nghiên cứu, trải nghiệm, để mỗi ngày ở PTIT là một ngày các em tiến gần hơn tới ước mơ”.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc và gửi gắm niềm tin lớn lao tới đội ngũ thầy cô, đại diện lãnh đạo Học viện mong muốn các thầy cô tiếp tục truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học, khơi dậy tư duy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, giúp các em tự tin bước ra thế giới, đóng góp trí tuệ Việt Nam trên bản đồ tri thức nhân loại.