Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án và khu đất trên địa bàn, liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.

Bên cạnh dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ, Tổ công tác đặc biệt cũng có ý kiến giải quyết vướng mắc tại dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) do Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Berjaya Việt Nam (Công ty Berjaya Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu; đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11/2025.

“Nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tối ưu hóa thời gian thực hiện các nội dung nêu trên”, thông báo kết luận nêu rõ.

TPHCM đặt mục tiêu khởi công tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ và Khu đô thị Đại học Quốc tế vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025).

Một góc hiện trạng của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế. Ảnh: Nam Anh

Về Khu đô thị Đại học Quốc tế, dự án có quy mô 880ha với tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD. Năm 2008, Công ty Berjaya Việt Nam (thuộc Tập đoàn Berjaya, Malaysia) được cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án là phát triển khu đô thị đại học quốc tế, bao gồm khu giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học; khu dân cư; khu thương mại - dịch vụ, giải trí; khu y tế; trung tâm thể thao và công viên... với quy mô dân số khoảng 64.000 người.

Mặc dù được quy hoạch bài bản, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý liên quan.

Tuy nhiên, ngày 13/1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định điều chỉnh tiến độ dự án, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào hoạt động trong vòng 120 tháng.

Bên cạnh đó, UBND xã Xuân Thới Sơn có kế hoạch vận động người dân chấp hành quyết định thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý IV/2025.

Về Công ty Berjaya Việt Nam, sau nhiều năm được chấp thuận đầu tư dự án nhưng không thể triển khai, đến năm 2018, Tập đoàn Berjaya đã chuyển nhượng 97,7% vốn góp tại công ty con này cho Vinhomes. Đến tháng 6/2025, Vinhomes đang nắm giữ 97,54% vốn tại Berjaya Việt Nam.