Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) ngày 26/4, cơ sở này tiếp nhận các nạn nhân vào cuối giờ chiều cùng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, phân loại mức độ chấn thương và kích hoạt quy trình cấp cứu.

Trong đó, 2 bệnh nhân có tình trạng nhẹ hơn đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục điều trị. Hai bệnh nhân nặng hơn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là chị L.H.L (31 tuổi) và anh T.H.Đ (35 tuổi).

"Khi được chuyển đến bệnh viện, cả hai trong tình trạng tổn thương nặng: Chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín cùng nhiều vết rách phần mềm ở chi dưới", nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.

Hai nạn nhân vụ tai nạn lật xe khách ở Sơn La đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 26/4. Ảnh: BVCC

Trong đó, chị L. gặp tình trạng hạn chế vận động khớp vai trái, gẫy xương đầu tay trên kèm trật khớp vai. Hiện người bệnh được đưa vào khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao để điều trị.

Người còn lại bị đau cột sống, gãy gai ngang đốt L1 đến L4, vết thương phần mềm cẳng chân, nhập khoa Phẫu thuật cột sống để điều trị.

Như VietNamNet đã đưa tin, hơn 10h sáng ngày 26/4, xe khách chở 25 người từ Hà Nội lên Sơn La bị mất lái tại khúc cua dốc thuộc xã Vân Hồ, lao xuống vực sâu khoảng 100m. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu, 6 người được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu (Phú Thọ) điều trị.