Sự ra đi của Nguyễn Văn Vinh rạng sáng 25/2/2026 khép lại một chương đáng kính của bóng đá Việt Nam hiện đại. Ông hưởng thọ 84 tuổi, ra đi tại TP.HCM sau thời gian sức khỏe suy yếu.

Với giới chuyên môn, đây không chỉ là mất mát của gia đình hay một CLB, mà là lời chia tay dành cho một trong những bộ óc chiến lược có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nước nhà.

HLV Nguyễn Văn Vinh để lại di sản lớn cho bóng đá Việt Nam

Xuất thân là cầu thủ của Thể Công, ông Nguyễn Văn Vinh thuộc thế hệ giàu bản lĩnh và kỷ luật.

Sau khi treo giày, ông chuyển sang công tác huấn luyện, từng làm việc tại nhiều đội bóng như Công an TP.HCM và tham gia ban huấn luyện tuyển Việt Nam ở các kỳ SEA Games.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của ông gắn với vai trò Giám đốc kỹ thuật HAGL.

Trong giai đoạn đầu những năm 2000, khi HAGL bước vào cuộc chuyển mình mạnh mẽ, ông Vinh được xem là bộ não chiến lược, góp phần đặt nền móng cho mô hình phát triển bài bản, chú trọng đào tạo trẻ và tư duy quản trị hiện đại.

Ông được giới cầu thủ, đồng nghiệp và truyền thông kính trọng bởi sự điềm đạm, sắc sảo trong chuyên môn và thẳng thắn trong phản biện. Nhiều thế hệ cầu thủ từng làm việc với Nguyễn Văn Vinh nhắc đến ông như một người thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm.

Sự ra đi của ông diễn ra trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với nhiều thách thức về đào tạo, quản trị và hội nhập quốc tế.

Vì thế, di sản mà ông Nguyễn Văn Vinh để lại không chỉ là những danh hiệu hay giai đoạn thành công của đội bóng, mà còn là tư duy làm bóng đá dài hạn, coi trọng nền tảng và con người.

Tang lễ của ông được tổ chức tại TP.HCM trong không khí trang trọng và tiếc thương. Với nhiều người trong giới, Bố Vinh là một nhà chuyên môn kỳ cựu, đồng thời là biểu tượng của một thế hệ làm nghề bằng kỷ luật, tâm huyết và trách nhiệm.