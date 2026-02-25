Chờ công lý được thực thi

Phán quyết sắp được Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) đưa ra vào ngày 26/2 liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ bị cáo buộc nhập tịch trái quy định của tuyển Malaysia đang được xem như một “bài kiểm tra công lý” và đang được người hâm mộ bóng đá châu lục vô cùng chờ đợi.

Người hâm mộ bóng đá khu vực đang chờ phán quyết của CAS đối với vụ nhập tịch lậu của Malaysia

Với nhiều CĐV, câu chuyện này không còn dừng ở việc đúng – sai của riêng một đội tuyển mà chạm đến cảm giác công bằng vốn rất mong manh trong bối cảnh làn sóng nhập tịch trong khu vực ngày càng mạnh mẽ.

Đối với Việt Nam, sự quan tâm càng trở nên rõ rệt khi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ nhận tác động rất lớn và trực tiếp từ phán quyết dự kiến công bố vào ngày 26/2 tới.

Nhưng vượt lên trên lợi ích riêng, phần đông CĐV Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á đều mong chờ một kết luận minh bạch, rõ ràng, đủ sức thuyết phục để khép lại những tranh cãi kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Sự chủ động của tuyển Việt Nam

Với tuyển Việt Nam, câu chuyện Malaysia không chỉ để dõi theo rồi chờ đợi. Thực tế, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang hướng tới trận đấu quan trọng với chính đối thủ này tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026 một cách nghiêm túc và cẩn trọng bậc nhất.

Nói cách khác, tuyển Việt Nam không đặt cược tấm vé đến VCK Asian Cup vào một phán quyết pháp lý, mà chuẩn bị cho mọi kịch bản cho trận tái đấu với chính đối thủ từng nhấn chìm hy vọng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik bằng chiến thắng đậm 4-0 hồi tháng 6/2025.

Nhưng với HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam vẫn đang chủ động cao nhất cho trận tái đấu

Sự chủ động ấy thể hiện ở cách tuyển Việt Nam đang dần có những thay đổi về lực lượng ở các đợt tập trung kế tiếp sau thất bại trên sân Bukit Jalil khi gọi lên nhiều gương mặt trẻ trung hơn từ U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, chủ trương tiếp tục sử dụng các cầu thủ ngoại lẫn Việt kiều đủ điều kiện nhập tịch cũng được tiến hành, nhờ vậy ngoài Xuân Son khả năng HLV Kim Sang Sik triệu tập thêm những gương mặt sáng giá khác như Hoàng Hên, Phi Long hay Patrick Lê Giang.

Rõ ràng những gì mà tuyển Việt Nam hay HLV Kim Sang Sik đang tiến hành là hoàn toàn đúng đắn, bởi kể cả khi bị xử thua hoặc các cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia không được thi đấu, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vẫn khá đáng gờm với những bổ sung ngoại binh nhập tịch mới.

Tựu trung lại, bên cạnh việc chờ công lý được thực thi, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đang rất chủ động trong khâu chuẩn bị cho trận lượt về kèm theo mục tiêu đánh bại Malaysia thay vì đợi phán quyết từ CAS.