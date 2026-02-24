Trong trận CAHN vs Thanh Hóa tối 24/2, sau pha tranh chấp của đồng đội bên phần sân nhà, Đoàn Văn Hậu cướp được trái bóng rồi quyết định sút thẳng vào khung thành Thanh Hóa, giúp CAHN lội ngược dòng thắng Thanh Hóa 3-1.

Văn Hậu cho biết: "Tôi luôn luôn suy nghĩ tích cực, trong đầu luôn nghĩ rằng sẽ được quay lại. Và thật vui vì điều này thành hiện thực".

Về cơ hội được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại tuyển Việt Nam, Văn Hậu chia sẻ: "Bản thân tôi hay mọi cầu thủ khác luôn muốn mình khoác lên chiếc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Văn Hậu ghi siêu phẩm đẳng cấp thế giới. Ảnh: Hoàng Sơn

Trong khi đó, HLV Polking nói: “Tôi luôn tin tưởng Văn Hậu. Khi có những ý kiến nghi ngờ, tôi vẫn ở bên và động viên cậu ấy tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi biết rõ năng lực của Văn Hậu và tin cậu ấy rất quan trọng, không chỉ với CLB mà còn với tuyển Việt Nam”.

Với chiến thắng 3-1, CAHN củng cố ngôi đầu bảng. HLV Polking đánh giá: "Sau khi bị dẫn 1-0, điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải giữ được sự bình tĩnh và tin rằng mình đủ mạnh để lội ngược dòng. Tôi rất hài lòng với cách đội bóng trở lại trận đấu. Ba điểm này thực sự rất quan trọng".

Về trận tiếp theo gặp HAGL trên sân nhà, thuyền trưởng CAHN nhấn mạnh: “HAGL vừa tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh. Chúng tôi phải phân tích kỹ, giữ sự bình tĩnh và chơi theo cách mình tin tưởng. Khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ, CAHN luôn rất mạnh”.