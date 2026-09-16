Lợi ích của chuối xanh

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil đăng trên Nutrients, ăn chuối xanh, bao gồm cả xay thành bột, có liên quan đến nhiều lợi ích như giảm cảm giác đói, tăng cảm giác no ở người khỏe mạnh; hỗ trợ giảm cân và cải thiện độ nhạy insulin ở người mắc tiểu đường type 2 và béo phì.

Ngoài ra, chuối xanh còn được ghi nhận có khả năng giảm tình trạng viêm ở người thừa cân, hỗ trợ điều trị tiêu chảy mạn tính và táo bón mạn tính ở trẻ em.

Chuối xanh chứa nhiều tinh bột và chất xơ hơn

Phần lớn lợi ích sức khỏe của chuối xanh đến từ hàm lượng chất xơ và tinh bột cao, đặc biệt là tinh bột kháng. Đây là một dạng tinh bột hoạt động tương tự chất xơ và có vai trò hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Khi chuối chín, tinh bột kháng được chuyển hóa thành đường. Ở chuối xanh, quá trình trên chưa diễn ra nên loại quả này chứa nhiều tinh bột kháng và chất xơ hơn.

Chuối được đánh giá là loại quả tốt cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Theo Plos One, cứ 100g chuối xanh chứa nhiều hơn 14g chất xơ và 9,3g tinh bột kháng so với cùng lượng chuối chín. Lượng chất xơ và tinh bột kháng này có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Chuối xanh chứa ít đường hơn

Nhờ ít đường và nhiều chất xơ, chuối xanh cũng có chỉ số đường huyết khoảng 30. Trong khi đó, chỉ số đường huyết của chuối chín là 51. Chỉ số đường huyết phản ánh mức độ một loại thực phẩm ảnh hưởng đến đường huyết, đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường.

Chuối xanh cứng và ít ngọt hơn chuối chín, vì vậy có thể không hấp dẫn khi ăn trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều nền văn hóa ẩm thực trên thế giới sử dụng chuối xanh để nấu thành các món ngon. Ở Việt Nam, bạn có thể chế biến ốc om chuối đậu, cá kho chuối xanh, sườn chua chuối xanh, chuối xanh xào thịt ba chỉ...

Ai không nên ăn chuối xanh?

Chuối xanh nhìn chung được xem là an toàn. Tuy nhiên, ở một số người, loại quả này có thể gây khó chịu ở dạ dày hoặc táo bón. Đây là những tác dụng phụ thường gặp khi ăn quá nhiều chất xơ hoặc tăng lượng chất xơ quá nhanh. Vì vậy, nếu muốn bổ sung chuối xanh vào chế độ ăn, bạn nên bắt đầu từ từ.

Người bị dị ứng với latex cũng nên thận trọng khi ăn chuối dù chín hay xanh. Nguyên nhân là một số protein trong chuối có cấu trúc tương tự protein trong latex, có thể gây ra dị ứng ở những người nhạy cảm. Họ có thể xuất hiện các triệu chứng như ngứa, rát, sưng môi, miệng và họng.