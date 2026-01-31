Bù nước tốt hơn: Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, nước đóng vai trò thiết yếu đối với nhiều chức năng quan trọng như hoạt động thần kinh, tiêu hóa, làn da và thận. Trong thời tiết lạnh, nước ấm tạo cảm giác dễ chịu, khiến nhiều người có xu hướng uống nước thường xuyên hơn, từ đó hạn chế tình trạng mất nước.

Giữ ấm cơ thể: Khi bạn uống nước ấm, nhiệt độ bên trong cơ thể có thể tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Một số chuyên gia cho rằng tác dụng này rõ hơn khi lượng nước uống đủ nhiều. Việc uống nước ấm trong lúc vận động ở môi trường lạnh cũng được ghi nhận giúp cải thiện sự thoải mái và hiệu suất đồng thời có thể hỗ trợ phòng ngừa hạ thân nhiệt nhẹ.

Uống nước ấm có nhiều tác dụng với cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Cải thiện tuần hoàn máu: Nhiệt độ ấm làm giãn mạch máu và tăng lưu thông, tương tự như tác dụng của tắm nước ấm hay xông hơi - những liệu pháp thường được sử dụng để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cơ xương khớp. Dù tác dụng làm ấm từ việc uống nước chỉ mang tính tạm thời, việc duy trì thói quen uống nước ấm có thể góp phần hỗ trợ lưu thông máu, dù vẫn cần thêm bằng chứng khoa học.

Hỗ trợ tiêu hóa: Nước ấm giúp thư giãn cơ trơn đường tiêu hóa, hỗ trợ thức ăn di chuyển thuận lợi và duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Theo Verywellhealth, một số nghiên cứu cho thấy uống nước ấm trước bữa ăn có thể giúp tiêu hóa tốt hơn. Uống đủ nước, đặc biệt là nước ấm, cũng có thể giúp giảm táo bón, tình trạng thường liên quan đến việc thiếu chất lỏng.

Ngoài ra, nước ấm còn có tác dụng giảm nghẹt mũi. Hơi nước từ đồ uống ấm và việc uống nước ấm có thể giúp làm loãng dịch nhầy, thông xoang và làm dịu đường hô hấp.

Tốt với hệ thần kinh trung ương: Thiếu nước có thể ảnh hưởng đến chức năng não và khả năng điều hòa cảm xúc. Một số nghiên cứu cho thấy uống đủ nước giúp cải thiện sự tập trung, giảm lo âu và căng thẳng. Đặc biệt, trong thời tiết lạnh, đồ uống ấm được ghi nhận có tác động tích cực đến tâm trạng, giúp giảm stress và tình trạng mất ngủ.

Về thời điểm sử dụng, uống nước ấm vào buổi sáng là lựa chọn phổ biến để khởi động cơ thể một cách nhẹ nhàng, thay cho cà phê. Một số người lại thích uống nước ấm trước khi đi ngủ để thư giãn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý an toàn: nước quá nóng có thể gây bỏng miệng, lưỡi hoặc tổn thương thực quản.