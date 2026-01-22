Tác dụng của thịt chim cút

Thịt chim cút chứa hàm lượng lecithin và cephalin cao. Đây là những thành phần quan trọng tham gia cấu tạo màng tế bào thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Nhờ đó, chim cút thường được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho trí não.

Bên cạnh đó, chim cút còn giàu vitamin A, vitamin B2 cùng nhiều vi chất thiết yếu khác. Vitamin A góp phần bảo vệ thị lực trong khi vitamin B2 tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể duy trì tỉnh táo và hạn chế mệt mỏi. Sự kết hợp của các dưỡng chất này khiến chim cút trở thành lựa chọn phù hợp cho trẻ em trong giai đoạn phát triển, học sinh, sinh viên vào mùa học tập căng thẳng, cũng như người lao động trí óc phải làm việc với cường độ cao.

Một ưu điểm khác của thịt và trứng chim cút là hàm lượng cholesterol không quá cao, đồng thời có khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Nhờ đó, thực phẩm này tương đối phù hợp với người lớn tuổi, người thừa cân hoặc những người có lo ngại về mỡ máu, miễn là được sử dụng với lượng hợp lý và chế biến đúng cách.

Thực phẩm từ chim cút mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Trang Linh.

Theo y học cổ truyền, chim cút có vị ngọt, tính bình, quy vào ngũ tạng, tác dụng chủ yếu là bổ dưỡng cơ thể, mạnh gân xương, hỗ trợ chức năng thận và sinh lực. Trong dân gian, thịt chim cút thường được dùng để nấu cháo, hầm hoặc tần nhằm bồi bổ cho người suy nhược, mới ốm dậy hoặc thể trạng yếu.

Tuy nhiên, bác sĩ Vũ cho rằng cũng giống như nhiều thực phẩm có tính bồi bổ, chim cút không phải lựa chọn phù hợp cho mọi đối tượng. Theo nguyên tắc “đúng người, đúng thời điểm, đúng thể trạng” của y học cổ truyền, việc sử dụng không phù hợp có thể gây tác dụng ngược.

Những người nên tránh

- Những người mắc bệnh gout (thống phong) cần đặc biệt thận trọng. Thịt chim, nhất là phần nước hầm, chứa hàm lượng purin khá cao. Khi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric, dễ làm nồng độ axit uric trong máu tăng nhanh và kích hoạt các cơn gout cấp, với biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau dữ dội ở khớp. Vì vậy, nhóm đối tượng này nên hạn chế tối đa hoặc tránh sử dụng.

- Những người có thể trạng dương vượng, sinh lý quá mạnh theo quan niệm y học cổ truyền cũng không nên ăn nhiều thịt chim cút. Do thực phẩm này có tác dụng trợ dương rõ, việc dùng quá mức có thể làm mất cân bằng âm dương, dẫn đến cảm giác nóng trong, bứt rứt, khó ngủ và mệt mỏi kéo dài.

Bác sĩ Vũ lưu ý thêm, dù thịt chim cút bổ nhưng mỗi tuần chỉ ăn với tần suất hợp lý là khoảng 2-3 bữa mỗi tuần. Mỗi bữa có thể dùng 2-3 con chim cút, tùy theo độ tuổi và thể trạng. Trẻ em và người cao tuổi nên dùng với lượng vừa phải, tránh lạm dụng và không nên xem chim cút là nguồn đạm ăn hằng ngày thay thế hoàn toàn các thực phẩm khác.

Thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Các món từ chim cút phù hợp nhất vào bữa sáng hoặc bữa trưa, khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và cơ thể dễ hấp thu dưỡng chất. Ngược lại, bạn không nên ăn khi đang sốt cao, viêm nhiễm cấp, đang lên cơn gout hoặc vào buổi tối muộn, nhất là với những người khó ngủ.

