Theo China Times, muốn ổn định đường huyết, bạn không nhất thiết phải từ bỏ cơm trắng. Chuyên gia dinh dưỡng Tiêu Vĩ Lâm (Trung Quốc) cho rằng, thay vì kiêng hoàn toàn cơm, mọi người có thể điều chỉnh cách ăn để đảm bảo sức khỏe.

Giảm một nửa cơm, thêm một quả trứng

Chuyên gia dinh dưỡng Tiêu chia sẻ, việc kiểm soát carbohydrate (có nhiều trong cơm) đồng thời tăng protein (trứng, đậu, thịt, cá) có tác dụng đáng kể đối với đường huyết. Bổ sung protein có thể giúp mức tăng đường huyết sau ăn giảm khoảng 50%; ở người mắc bệnh tiểu đường, mức giảm khoảng 10%.

Bổ sung thêm protein có trong trứng, đậu phụ, các loại đậu... vào bữa cơm sẽ giúp ổn định đường huyết. Ảnh: Ban Mai

Theo chuyên gia Tiêu, protein có khả năng giảm tốc độ quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó ảnh hưởng đến việc tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Vì vậy, bạn nên giảm lượng cơm và bổ sung thêm thực phẩm giàu protein vào bữa ăn.

Một quả trứng chứa khoảng 7g protein. Nếu bữa ăn có ít thực phẩm giàu protein, chuyên gia khuyên nên bổ sung ít nhất một quả trứng. Người không ăn trứng có thể thay thế bằng các thực phẩm giàu protein khác như đậu phụ, ức gà hoặc cá.

Trong khi đó, giảm một nửa phần cơm sẽ giúp giảm một nửa lượng carbohydrate nạp vào từ cơm. Chuyên gia Tiêu nhấn mạnh, việc giảm lượng cơm kết hợp với bổ sung protein nên được thực hiện đồng thời để mang lại hiệu quả rõ rệt hơn trong kiểm soát đường huyết.

Thứ tự ăn cũng ảnh hưởng đường huyết

Không chỉ chú ý thành phần và khẩu phần, thứ tự ăn cũng là một yếu tố cần lưu ý. Chuyên gia Tiêu đưa ra lời khuyên có thể ăn trứng và rau trước, sau đó mới ăn cơm. Theo ông, mục tiêu không phải là loại bỏ cơm trắng khỏi thực đơn mà là tránh để cơm trở thành thực phẩm duy nhất trong bữa ăn.

Bác sĩ y học gia đình Lý Tư Hiền (Trung Quốc) cũng từng đăng bài cho biết nghiên cứu cho thấy việc thay đổi thứ tự ăn có thể tác động đến đường huyết sau bữa ăn. Cụ thể, carbohydrate được ăn sau cùng và cách các món trước đó khoảng 10 phút có thể giảm đáng kể mức đường huyết sau ăn.

Đối với người được chẩn đoán tiền tiểu đường, cách ăn ưu tiên protein và rau trước có thể giúp đỉnh đường huyết giảm hơn 40%. Theo bác sĩ, hiệu quả này thậm chí có thể tương đương với một số loại thuốc kiểm soát đường huyết.