Theo China Times, nếu lựa chọn thịt lợn nạc và chế biến đúng cách, việc ăn thịt lợn mỗi ngày trong 8 tuần không những không làm xấu đi các chỉ số chuyển hóa mà còn cải thiện insulin và cholesterol.

Bác sĩ phục hồi chức năng Vương Tư Hằng (Trung Quốc) cho biết nghiên cứu được thực hiện trên 36 người cao tuổi, độ tuổi trung bình 71. Những người tham gia được chia thành hai nhóm. Một nhóm sử dụng các loại đậu làm nguồn protein chính, nhóm còn lại ăn 162g thịt lợn nạc mỗi ngày.

Loại thịt lợn được sử dụng trong nghiên cứu là thịt nạc ít qua chế biến. Thịt chỉ nêm một lượng nhỏ dầu ô liu và muối, sau đó đem nướng để phần dầu mỡ dư thừa chảy ra. Bên cạnh thịt lợn nạc, những người trong nhóm này vẫn ăn rau củ, trái cây, ngũ cốc và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác. Lượng chất béo bão hòa họ tiêu thụ cũng thấp hơn so với chế độ ăn trước khi tham gia nghiên cứu.

Người cao tuổi không nhất thiết phải hạn chế thịt lợn. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Vương, các nhà khoa học muốn tìm hiểu liệu việc bổ sung một lượng vừa phải thịt lợn nạc vào chế độ ăn nhiều rau củ, trái cây, ít chất béo bão hòa và ít thực phẩm chế biến có làm mất đi những lợi ích sức khỏe của chế độ ăn này hay không. Kết quả sau 8 tuần cho thấy câu trả lời là không.

Cụ thể, ở cả nhóm ăn thịt lợn nạc và nhóm ăn các loại đậu, độ nhạy insulin và insulin lúc đói đều giảm đáng kể. Cholesterol toàn phần cũng giảm ở cả hai nhóm. Những thay đổi này đều có lợi cho việc kiểm soát đường huyết và mỡ máu.

Bác sĩ Vương cho rằng kết quả trên cho thấy khi tổng thể chế độ ăn đủ lành mạnh, thịt lợn nạc không làm mất đi những lợi ích từ rau củ, trái cây, ngũ cốc.

Ông cũng lưu ý không nên đánh đồng tất cả các món ăn từ thịt lợn. Nhiều người khi nhắc đến thịt đỏ thường nghĩ đến thịt bò, thịt lợn, thịt xông khói, xúc xích hay thịt hamburger. Tuy nhiên, xét về dinh dưỡng, một miếng thăn lợn đã loại bỏ mỡ và được nướng đơn giản có tác động rất khác so với xúc xích chế biến chứa nhiều muối, chất béo và các thành phần phụ, dù nguyên liệu chính đều là thịt lợn.

Vì vậy, khi được hỏi “thịt đỏ có thể ăn hay không?”, câu trả lời của bác sĩ Vương không đơn giản là có hoặc không. Mỗi người cần xem loại thịt được ăn là thăn lợn nướng hay xúc xích, thịt xông khói, đồng thời chú ý thực phẩm ăn kèm là rau củ, trái cây hay khoai tây chiên và nước ngọt.

Theo bác sĩ, thịt đỏ chưa chắc là “kẻ xấu” nhưng cách chế biến có thể khiến thực phẩm này trở nên không có lợi cho sức khỏe.