Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa là bệnh gan mạn tính phổ biến nhất trên thế giới. Tình trạng này xảy ra khi chất béo tích tụ quá nhiều trong gan, thường liên quan đến béo phì, kháng insulin và các yếu tố nguy cơ tim mạch, chuyển hóa. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan và ung thư gan.

Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh. Một nghiên cứu mới đây phát hiện ăn cà chua hằng ngày có thể giảm đáng kể lượng mỡ trong gan.

Cà chua có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Ảnh: Ban Mai

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, theo dõi sức khỏe của 79 người từ 18 đến 65 tuổi mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Những người tham gia được chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất ăn 200g cà chua tươi (1 quả to) cùng 50g sốt cà chua mỗi ngày trong 6 tuần. Nhóm còn lại không ăn cà chua trong cùng thời gian. Cả hai nhóm được hướng dẫn chế độ ăn uống tiêu chuẩn và duy trì lối sống, mức độ vận động như bình thường.

Kết quả cho thấy lượng mỡ trong gan giảm ở cả hai nhóm nhưng nhóm ăn cà chua có mức giảm lớn hơn đáng kể.

Đáng chú ý, lượng mỡ trong gan của những người tham gia giảm mà không có sự thay đổi đáng kể về cân nặng, vòng eo hay lượng mỡ trong cơ thể. Các chỉ số men gan, đường huyết, mỡ máu và dấu ấn viêm cũng không khác biệt đáng kể giữa hai nhóm vào cuối nghiên cứu. Điều này cho thấy lợi ích quan sát được dường như liên quan đến việc ăn cà chua, thay vì do giảm cân hoặc những thay đổi về sức khỏe chuyển hóa.

Cà chua chứa nhiều lycopene - chất chống oxy hóa có thể giảm stress oxy hóa và sự tích tụ chất béo trong gan. Tuy nhiên, các tác giả nhấn mạnh đây mới là nghiên cứu thăm dò, thực hiện tại một trung tâm, có 79 người tham gia và kéo dài 6 tuần.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ bao gồm người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa có cân nặng từ bình thường đến thừa cân nên chưa thể áp dụng kết quả cho người béo phì. Thời gian đánh giá ngắn chưa thể xác định liệu việc giảm mỡ trong gan có được duy trì khi ăn cà chua lâu dài hay có giúp giảm nguy cơ xơ hóa gan hay không.

Các tác giả cho rằng cần những nghiên cứu lớn hơn và kéo dài để xác nhận kết quả. Với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, chế độ ăn uống vẫn là yếu tố quan trọng để hỗ trợ sức khỏe gan. Chế độ ăn Địa Trung Hải (ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, dầu ô liu và hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn) là một lựa chọn phù hợp.