Từ hỗ trợ theo giai đoạn dự án đến cho phép viện, trường góp vốn lập doanh nghiệp, các chính sách mới của TPHCM hướng tới đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường.

Chiều 1/10, tại họp báo kinh tế - xã hội, ông Trần Ninh Đông, Trưởng Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TPHCM) cho biết, HĐND TP vừa thông qua loạt nghị quyết nhằm tập trung tháo gỡ 5 “điểm nghẽn” của hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Theo ông Ninh, điểm nghẽn đầu tiên là “vốn mồi”. Thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển của dự án, phân bổ nguồn lực nhà nước có trọng tâm, gắn với nhu cầu và kết quả đầu ra.

Về thương mại hóa, Nghị quyết 66/2026/NQ-HĐND cho phép cơ sở đại học, viện nghiên cứu công lập sử dụng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ để góp vốn, thành lập doanh nghiệp spin-off. Viên chức được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp khi được thủ trưởng đơn vị đồng ý.

Ông Trần Ninh Đông, Trưởng Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TPHCM) thông tin tại họp báo.

Về hạ tầng kỹ thuật, Nghị quyết 65/2026/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ các ngành công nghệ chiến lược, với mức hỗ trợ tối đa 25 tỷ đồng tùy dự án.

Nghị quyết 63/2026/NQ-HĐND quy định ưu đãi đối với Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Thù lao chủ nhiệm chương trình tối đa 150 triệu đồng/tháng, thu nhập bổ sung cho chức danh lãnh đạo tối đa 120 triệu đồng/tháng, nhằm thu hút chuyên gia đầu ngành và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh.

Về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, Nghị quyết 62/2026/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí môi giới, tư vấn pháp lý, định giá công nghệ và đào tạo nhân lực tiếp nhận công nghệ, tối đa 200 triệu đồng/công nghệ/năm. Việc hỗ trợ đăng ký sáng chế phải gắn với kế hoạch khai thác, chuyển giao và thương mại hóa.

Toàn cảnh buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 1/10.

Theo ông Ninh, các chính sách này sẽ tạo chuỗi hỗ trợ từ nghiên cứu, ươm tạo, thử nghiệm đến thương mại hóa, kết hợp công cụ tài chính, thuế, hạ tầng và pháp lý. Ngân sách nhà nước đóng vai trò “vốn mồi”, chia sẻ rủi ro ở giai đoạn khu vực tư nhân chưa đủ động lực đầu tư, sau đó từng bước chuyển vai trò sang doanh nghiệp, nhà đầu tư khi công nghệ, sản phẩm được kiểm chứng.

"Thành phố sẽ đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả đầu ra, khả năng ứng dụng và tác động kinh tế - xã hội, thay vì chỉ căn cứ mức giải ngân hoặc số nhiệm vụ triển khai. Kết quả thực hiện chính sách sẽ được báo cáo định kỳ với HĐND TP để điều chỉnh cơ chế, phân bổ nguồn lực cho các giai đoạn tiếp theo", đại diện Sở KH&CN cho biết.

Cán bộ ở TPHCM được cấp trợ lý ảo AI giúp đạt hiệu suất công việc TPHCM đã cấp 319 tài khoản trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo có bản quyền cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc so với cách làm thủ công trước đây.