Cruise Control là trang bị hữu ích giúp người lái duy trì tốc độ ổn định mà không cần liên tục đạp chân ga. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng phù hợp để sử dụng tính năng này.

Cruise Control (hệ thống kiểm soát hành trình) là trang bị ngày càng phổ biến trên ô tô hiện nay, từ những mẫu xe phổ thông đến các dòng xe cao cấp. Tính năng này cho phép người lái thiết lập một tốc độ nhất định, sau đó xe tự động duy trì tốc độ đó mà không cần người lái tiếp tục giữ chân trên bàn đạp ga.

Cruise Control (hệ thống kiểm soát hành trình) và ACC (kiểm soát hành trình thích ứng) là trang bị ngày càng phổ biến trên ô tô hiện nay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nên sử dụng Cruise Control vào những trường hợp nào?

Về nguyên lý, khi kích hoạt Cruise Control, hệ thống sẽ điều khiển bướm ga hoặc mô-men xoắn động cơ để duy trì tốc độ đã cài đặt. Khi xe xuống dốc, tùy từng mẫu xe, hệ thống có thể giảm ga hoặc kết hợp phanh động cơ. Đối với những hành trình dài, Cruise Control giúp tài xế giảm thao tác giữ chân ga liên tục, hạn chế cảm giác mỏi chân và duy trì tốc độ ổn định.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chiếc xe cũng kiểm soát được tốc độ như mong muốn. Tính năng này chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng hoàn cảnh. Dưới đây là một số trường hợp nên sử dụng Cruise Control:

Khi di chuyển trên đường cao tốc, đường trường thông thoáng

Đây là điều kiện lý tưởng nhất để sử dụng Cruise Control. Trên những tuyến đường cao tốc có làn đường rộng, ít phương tiện cắt ngang và lưu lượng giao thông ổn định, người lái có thể thiết lập tốc độ phù hợp với giới hạn cho phép để xe tự duy trì vận tốc.

Việc không phải liên tục điều chỉnh chân ga giúp giảm bớt thao tác, đặc biệt khi phải di chuyển hàng trăm kilomet. Đồng thời, xe duy trì tốc độ ổn định cũng giúp hạn chế tình trạng vô tình tăng tốc quá mức do người lái thiếu chú ý.

Khi di chuyển trên những cung đường dài, ít khúc cua

Trên các tuyến quốc lộ hoặc đường trường có địa hình tương đối bằng phẳng, ít khúc cua gấp và không có quá nhiều giao cắt, Cruise Control cũng phát huy tác dụng.

Khi không phải liên tục tăng giảm ga, người lái có thể duy trì nhịp độ di chuyển ổn định hơn, giảm cảm giác căng thẳng trong những chuyến đi dài.

Dù vậy, cần lưu ý không nên cài đặt tốc độ quá cao chỉ vì đường vắng. Tốc độ thiết lập phải phù hợp với giới hạn cho phép, điều kiện mặt đường, tầm nhìn và khả năng kiểm soát phương tiện.

Khi muốn duy trì tốc độ ổn định, tránh vượt quá tốc độ

Một lợi ích khác của Cruise Control là giúp người lái hạn chế tình trạng tốc độ tăng giảm thất thường do thao tác chân ga thiếu ổn định. Đặc biệt trên những đoạn đường trường kéo dài, việc duy trì tốc độ phù hợp giúp người lái chủ động hơn trong quá trình điều khiển xe.

Một số hệ thống còn cho phép giới hạn tốc độ hoặc kết hợp với bộ giới hạn tốc độ (Speed Limiter), tuy nhiên đây là hai tính năng có nguyên lý hoạt động khác nhau.

Cruise Control giúp người lái "nhàn chân" hơn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Những trường hợp không nên sử dụng Cruise Control

Dù Cruise Control mang lại nhiều tiện ích, giúp người lái giảm thao tác đạp ga liên tục, hạn chế mệt mỏi, đặc biệt trên những hành trình dài, nhưng không phải lúc nào hệ thống này cũng nên được sử dụng.

Theo các chuyên gia, trong một số điều kiện giao thông và tình huống vận hành nhất định, việc duy trì ga tự động có thể tiềm ẩn rủi ro, khiến người lái khó xử lý kịp thời trước những thay đổi bất ngờ. Vì vậy, tài xế cần cân nhắc và tránh sử dụng Cruise Control trong các trường hợp sau:

Trên đường phố đông

Đường phố đông phương tiện thường xuyên xuất hiện tình huống xe phía trước giảm tốc, chuyển làn, người đi bộ sang đường hoặc phương tiện khác bất ngờ nhập vào dòng giao thông.

Trong điều kiện này, người lái phải liên tục điều chỉnh tốc độ và khoảng cách, do đó việc kích hoạt Cruise Control thông thường không mang lại nhiều lợi ích, thậm chí có thể khiến phản ứng chậm hơn nếu người lái chủ quan.

Ngay cả với Adaptive Cruise Control (ga tự động thích ứng), người lái cũng không nên quá phụ thuộc vào hệ thống khi di chuyển trong đô thị phức tạp.

Khi trời mưa lớn, đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế

Khi mặt đường ướt, khả năng bám đường của lốp xe giảm, quãng đường phanh có thể kéo dài và nguy cơ mất lái khi phanh hoặc chuyển hướng đột ngột tăng lên.

Trong điều kiện này, người lái cần chủ động kiểm soát chân ga để điều chỉnh tốc độ linh hoạt theo tình trạng mặt đường. Việc duy trì một tốc độ cố định bằng Cruise Control có thể không phù hợp, nhất là khi xe đi qua những đoạn đường đọng nước hoặc có nguy cơ trượt bánh.

Các chuyên gia lái xe an toàn thường khuyến cáo không sử dụng Cruise Control khi đường trơn trượt, có băng tuyết hoặc điều kiện thời tiết khiến độ bám đường không đảm bảo.

Đi đường đèo dốc, nhiều khúc cua

Những cung đường đèo dốc thường có độ dốc thay đổi liên tục, nhiều khúc cua gấp và tầm nhìn bị hạn chế. Người lái cần chủ động điều chỉnh tốc độ, sử dụng phanh và số phù hợp để kiểm soát xe.

Nếu sử dụng Cruise Control trên đường đèo, hệ thống có thể tự tăng công suất động cơ khi xe lên dốc để duy trì tốc độ cài đặt. Khi xuống dốc, một số xe có thể không đủ khả năng hãm tốc bằng phanh động cơ, khiến tốc độ tăng lên ngoài mong muốn.

Vì vậy, người lái nên tắt Cruise Control khi đi qua những đoạn đèo dốc phức tạp, thay vào đó chủ động kiểm soát tốc độ và sử dụng phanh động cơ khi cần thiết.

Khi mật độ giao thông thay đổi liên tục

Trên những tuyến đường có nhiều xe tải, xe máy, phương tiện thường xuyên chuyển làn hoặc xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, người lái cần liên tục điều chỉnh tốc độ để giữ khoảng cách an toàn. Trong trường hợp này, việc sử dụng Cruise Control thông thường có thể gây bất tiện vì người lái vẫn phải can thiệp thường xuyên bằng chân ga hoặc phanh.

Nhiều trường hợp tài xế không nên sử dụng Cruise Control. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các chuyên gia cho rằng, một nguyên tắc quan trọng là chỉ kích hoạt Cruise Control khi người lái đã đánh giá được điều kiện giao thông và có đủ khoảng trống để duy trì tốc độ ổn định.

Trước khi sử dụng, cần tìm hiểu cách bật, cài đặt và hủy chế độ Cruise Control trên xe. Thông thường, hệ thống sẽ tự ngắt khi người lái đạp phanh; một số mẫu xe còn có nút Cancel hoặc thao tác riêng để tạm dừng tính năng.

Người lái cũng không nên đặt chân quá xa bàn đạp phanh sau khi kích hoạt hệ thống. Dù không cần giữ chân ga, chân phải vẫn nên đặt ở vị trí thuận lợi để có thể phanh ngay khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, cần phân biệt Cruise Control thông thường với Adaptive Cruise Control (hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng). Nếu Cruise Control chỉ duy trì tốc độ do người lái thiết lập thì Adaptive Cruise Control còn có khả năng sử dụng radar, camera hoặc các cảm biến để điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước.

Dù được trang bị công nghệ hiện đại hơn, Adaptive Cruise Control cũng không thể thay thế người lái trong mọi tình huống. Hệ thống có thể gặp khó khăn khi xe phía trước phanh gấp, phương tiện khác bất ngờ cắt ngang hoặc điều kiện thời tiết làm hạn chế khả năng nhận diện.

Theo các chuyên gia, Cruise Control là tính năng hỗ trợ hữu ích, nhưng hiệu quả và mức độ an toàn phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng của tài xế. Quan trọng nhất, dù xe có được trang bị bao nhiêu công nghệ hỗ trợ, người cầm lái vẫn phải luôn giữ sự tập trung và khả năng kiểm soát phương tiện.