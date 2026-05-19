Văn bản của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ, nhằm triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đồng bộ, hiệu quả theo quy định tại Thông tư 50 ngày 7/11/2025, đồng thời tránh nguy cơ chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, cơ quan này đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai hàng loạt nhiệm vụ liên quan đến xăng E10.

Theo đó, từ nay đến ngày 31/5, yêu cầu các Sở thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 để tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.

Nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm… để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định.

Yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng E10 kể từ ngày 1/6/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Xăng E10 được nhiều doanh nghiệp bán rộng rãi trên toàn quốc từ giữa tháng 5/2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Từ ngày 1/6, các Sở được yêu cầu chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc mập mờ trong niêm yết giá, chủng loại xăng dầu tại vòi bơm. Đồng thời, các hành vi tự ý tăng giá bất hợp lý và các vi phạm pháp luật khác cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường các cấp, công chức được phân công phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.