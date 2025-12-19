Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP), Bộ Y tế.

Tài liệu điều tra cho thấy, các cán bộ của Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) cho Công ty CP Dược phẩm Liên doanh MediUSD (Công ty MediUSD).

Trong khoảng thời gian từ năm 2020- 2024, Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSD) đã chi tổng số hơn 1 tỷ đồng cho Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Nhà máy của Công ty MediUSD và Nhà máy Công ty CP Dược phẩm Liên doanh Mediphar (Công ty Mediphar).

Việc chi tiền nhằm mục đích tác động đoàn kiểm tra, thẩm định (do Cục An toàn thực phẩm chủ trì; có Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và Viện Dinh dưỡng Quốc gia tham gia) ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để Công ty Mediphar và Công ty MediUSD khắc phục lỗi.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở đó, Cao Văn Trung (khi đó là Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc – Cục An toàn thực phẩm) đề xuất Nguyễn Hùng Long (cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm) ký 4 Giấy chứng nhận Nhà máy đạt chuẩn GMP, thời hạn 3 năm (nếu không được cấp thì Nhà máy không hoạt động được, ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty).

"Nén bạc đâm toạc tờ giấy"

Cụ thể, để sớm được xếp lịch thẩm định, cấp Giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Mạnh và Cao Văn Trung trao đổi và thống nhất việc Mạnh đưa cho Trung 30 triệu đồng để đưa cho cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long 10 triệu đồng và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 20 triệu đồng.

Sau khi Cục ATTP có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định nhà máy, trong các ngày 15/6/2020, 15/10/2020, 20/11/2023 và 4/11/2024, Mạnh đã 4 lần đưa cho Trung tổng số 120 triệu đồng. Trung dùng tiền này chia ra, đưa cho ông Long, Phong nhiều lần.

Vào ngày 19/6/2020, Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định tại Nhà máy Mediphar và có kết luận: Công ty còn một số tồn tại, yêu cầu khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản gửi đến Cục An toàn thực phẩm trong vòng 90 ngày. Cùng ngày, theo yêu cầu của Trung, Mạnh chi 165 triệu đồng cho đoàn kiểm tra.

Ngày 23/11 Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định tại Nhà máy MediUSD, theo yêu cầu của Trung, Mạnh cũng chi 190 triệu đồng để mọi chuyện được “êm đẹp”. Ngày 22/10/2020, đoàn kiểm tra xuống thẩm định Nhà máy Mediphar, khi đó, theo yêu cầu của Trung, Mạnh đã chi 180 triệu đồng cho đoàn kiểm tra.

Đến ngày 4/1/2024, khi đoàn kiểm tra đến tiến hành thẩm định tại Nhà máy Mediphar, lập biên bản thẩm định kết luận công ty còn một số tồn tại, yêu cầu khắc phục…, Mạnh đã tiếp tục đưa 210 triệu đồng cho đoàn kiểm tra.

Sau đó, đoàn kiểm tra thẩm định có kết luận, kiến nghị Công ty MediUSD và Công ty Mediphar khắc phục những tồn tại và báo cáo bằng văn bản cho Cục An toàn thực phẩm.

Dù 2 công ty này thực hiện báo cáo qua loa, mang tính hình thức, đối phó, nhưng Trung chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của 2 công ty trên hồ sơ và ảnh chụp do công ty gửi mà không kiểm tra tính xác thực. Sau đó, Trung đề xuất lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho 2 nhà máy này.

Vẫn theo cáo trạng, vào ngày 9/11/2022, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Nhà máy Mediphar, lập biên bản kiểm tra về an toàn thực phẩm. Quá trình hậu kiểm phát hiện lỗi “không lấy mẫu do không có sản phẩm trong kho”.

Lúc đó, Mạnh đề nghị Trung bỏ qua và đưa cho đoàn kiểm tra 200 triệu đồng theo yêu cầu của Trung. Do đó, Đoàn kiểm tra lập biên bản và nêu rõ “không có kiến nghị”.

Kết quả điều tra xác định, trong 5 lần thẩm định, hậu kiểm, Mạnh chi tổng cộng hơn 1 tỷ đồng cho Trung. Sau đó Trung đưa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 330 triệu đồng; đưa cho cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long 190 triệu đồng. Bản thân Trung nhận 150 triệu đồng. Số tiền còn lại chi cho các thành viên khác của đoàn kiểm tra.