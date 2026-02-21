Ông Nguyễn Ánh - một người dân ở Bắc Ninh cho biết có mua một khoản nợ khó đòi của ngân hàng thương mại thông qua hình thức đấu giá và hiện muốn chuyển nhượng (bán lại) khoản nợ này cho cá nhân khác.

“Khi thực hiện giao dịch bán khoản nợ nói trên, tôi phải thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào theo quy định hiện hành?”, ông Ánh muốn hỏi cơ quan thuế.

Trả lời trường hợp này, Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại khoản 1 Điều 3 quy chế mua bán nợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 59/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định: Mua, bán nợ là việc chuyển nhượng khoản nợ, theo đó, bên bán nợ chuyển giao quyền chủ nợ của khoản nợ cho bên mua nợ và nhận thanh toán từ bên mua nợ.

Mua một khoản nợ khó đòi của ngân hàng thương mại thông qua hình thức đấu và khi bán lại khoản nợ này, cá nhân băn khoăn sẽ phải nộp thuế như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…

Cùng với đó, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng quy định thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây:

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo Thuế tỉnh Bắc Ninh, trường hợp ông Ánh nhận được thu nhập của hoạt động bán khoản nợ ngân hàng thì khoản thu nhập mà ông nhận được theo hợp đồng bán nợ là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh và thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.