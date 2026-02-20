Lì xì Tết là một phong tục trao tặng tiền mặt để trong phong bì với lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày nay, với xu hướng công nghệ phát triển, lì xì Tết có thể được thực hiện bằng chuyển khoản hoặc bằng ví điện tử.

Mối quan hệ giữa người cho và người nhận lì xì không chỉ gói gọn trong các mối quan hệ gia đình, người thân mà còn các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và công ty.

Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là nhận lì xì Tết dịp đầu năm mới có phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời câu hỏi này với PV VietNamNet, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho hay, lì xì Tết được xem là một khoản thu nhập từ quà tặng và lì xì Tết ở đây là bằng tiền, có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc nhận qua ví điện tử.

Theo khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính và Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị định số 65/2013 của Chính phủ quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: “Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao”.

Nhiều người băn khoăn nhận lì xì Tết dịp đầu năm mới có phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân không? Ảnh: Nguyễn Lê

Ông Tuấn cho biết, xét về mặt quy định, chỉ những quà tặng phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước thì giá trị khoản quà tặng phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, quà tặng bằng tiền, không phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, do đó, khoản thu nhập từ quà tặng không thuộc thu nhập phải tính thuế thu nhập cá nhân. Điều này cũng có nghĩa rằng, trong mối quan hệ dân sự, tiền lì xì Tết là một khoản thu nhập không đóng thuế thu nhập cá nhân.

Mối quan hệ dân sự được hiểu là các mối quan hệ trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Tiền lì xì Tết trong mối quan hệ người sử dụng lao động và người lao động

Người lao động có thể nhận được tiền lì xì từ công ty trước khi nghỉ Tết hoặc trong ngày đầu đi làm sau Tết (lì xì khai xuân).

Lúc này, theo ông Tuấn, tiền lì xì được hiểu là nằm trong một mối quan hệ lao động, giữa người sử dụng lao động và người lao động. Khi đó, tiền lì xì được hiểu là thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công của người lao động.

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân (Luật số 109/2025/QH15), khoản thu nhập này được xác định như sau:

“Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức”.

Ông Tuấn cho hay, để xác định đúng nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền lì xì trong trường hợp này, cần dựa trên bản chất thực sự của việc lì xì.

Trường hợp, khoản lì xì mang ý nghĩa là lời chúc may mắn của doanh nghiệp với người lao động thì khoản tiền lì xì được xem là một khoản phúc lợi của người lao động.

Theo mục d) khoản 4 Điều 10 Nghị định 320/2025 của Chính phủ, nghĩa vụ thuế trong trường hợp này được xác định là dựa trên tổng các khoản phúc lợi trong năm của doanh nghiệp.

“Nếu tổng các khoản phúc lợi trong năm lớn hơn 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của công ty thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính cho phần vượt quá 1 tháng lương này.

Ngược lại, nếu tổng khoản phúc lợi trong năm nhỏ hơn 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của công ty thì không phát sinh nghĩa vụ thuế từ các khoản phúc lợi này, bao gồm cả tiền lì xì”, ông Tuấn nói.

Trường hợp, khoản lì xì được chủ doanh nghiệp hoặc đồng nghiệp trao tặng, tức nằm ngoài sổ sách của doanh nghiệp thì khoản lì xì này cũng được xem là quà tặng mang tính chất giao dịch dân sự như trên. Tức, không tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này.

Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý, trường hợp khoản lì xì bị biến trướng, mang ý nghĩa là một khoản tiền thưởng với danh nghĩa một khoản lì xì với số tiền lớn thì tiền lì xì được xem là một khoản thưởng và thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, khoản tiền lì xì cần phải tính chung với tiền lương của tháng nhận thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân chung với tiền lương của người lao động.

Như vậy, theo ông Tuấn, việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lì xì không phụ thuộc vào tên gọi, mà phụ thuộc vào bản chất của sự việc xảy ra trên thực tế.