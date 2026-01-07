Theo đó, việc ký quy chế phối hợp bằng hình thức điện tử giữa Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai là một bước tiến lớn, thực hiện quyết tâm chung của hai ngành trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, trên cơ sở Luật Quản lý thuế, Luật Đất đai và các chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2015, hai ngành đã từng bước triển khai trao đổi thông tin điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân.

Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký quy chế phối hợp về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, đến nay đã có 325/350 Thuế cơ sở thực hiện trao đổi thông tin điện tử với cơ quan nông nghiệp và môi trường, tương đương với 33/34 Thuế tỉnh, thành phố; có 25 Thuế cơ sở dự kiến hoàn thành liên thông điện tử trong quý I/2026.

“Việc triển khai liên thông điện tử góp phần giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu và minh bạch thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt mang lại hiệu quả trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay”, ông Sơn nhấn mạnh.

Thời gian qua, Cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đổi mới phương thức trao đổi điện tử, mở rộng phạm vi hồ sơ, dữ liệu trao đổi nhằm phục vụ công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Việc hoàn thiện quy chế sẽ tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tái sử dụng dữ liệu số hóa, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Qua đó, đáp ứng mục tiêu vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Sau khi quy chế được ban hành, hai cơ quan sẽ tiến hành triển khai các nội dung đã được quy định đến các cơ quan thuế, các cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương để quy chế phát huy được hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.