Ông D.T.T, một người dân, cho biết, theo điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định các trường hợp đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở khi chuyển mục đích sang đất ở được xem xét giảm tiền sử dụng đất.

Ông T. hiểu rằng, trong đó có các trường hợp gồm: đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng giấy chứng nhận có đất ở; đất nông nghiệp có nguồn gốc từ đất vườn, ao và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở nhưng không có nguồn gốc vườn, ao.

Tuy nhiên, địa phương ông hiện chỉ áp dụng giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất có nguồn gốc vườn, ao.

“Trường hợp đất không có nguồn gốc vườn, ao nhưng nằm trong cùng thửa đất có đất ở thì có được giảm tiền sử dụng đất không? Cách hiểu và áp dụng nào là phù hợp với quy định hiện hành?”, ông T. đặt câu hỏi.

Người dân băn khoăn về mức giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết, điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 đã quy định việc tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo đó, các trường hợp được áp dụng quy định này bao gồm:

Thứ nhất, đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất.

Thứ ba, đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng.

Theo Bộ Tài chính, việc trả lời được căn cứ trên quy định hiện hành về tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở. Đối với trường hợp của ông T., Bộ đề nghị căn cứ hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất và liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.