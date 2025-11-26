Bà Lê Thị Thủy ở Hà Tĩnh cho biết, gia đình bà được Nhà nước cấp đất tái định cư từ năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm nay gia đình mới làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Vậy giá tính tiền sử dụng đất áp dụng theo thời điểm giao đất (năm 2021) hay theo giá đất năm 2025? Ngoài tiền sử dụng đất, gia đình tôi còn phải nộp thêm khoản phí, lệ phí nào khác khi làm giấy chứng nhận không?”, bà Thủy muốn hỏi cơ quan thuế.

Khi làm thủ tục cấp sổ đỏ, tiền sử dụng đất được tính theo thời điểm Nhà nước ra quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh minh họa

Trả lời trường hợp này, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại điểm a khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai 2024 quy định thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như sau:

Đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, là thời điểm Nhà nước ban hành các quyết định đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 của luật này.

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 103/2024 của Chính phủ quy định tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất. Theo đó, tiền sử dụng đất = diện tích đất tính tiền sử dụng đất x giá đất tính tiền sử dụng đất.

Trong đó, diện tích đất tính tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 4 Nghị định 103. Giá đất tính tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 5 Nghị định 103.

Thời điểm tính tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai. Riêng trường hợp giao đất tái định cư, thời điểm xác định giá đất và tính tiền sử dụng đất là thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai.

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị bà Thủy liên hệ với Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh và cung cấp các hồ sơ liên quan để có cơ sở xác định giá tính tiền sử dụng đất theo quy định.