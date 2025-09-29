Nghị định 119 (có hiệu lực từ ngày 1/10/2025) quy định, chỉ những chủ ô tô đã định danh và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán mới được phép nạp tiền để sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Nếu không chuyển đổi, phương tiện có thể bị từ chối qua trạm ETC. Ngày 29/9, dù chỉ còn 2 ngày nữa quy định nêu trên chính thức có hiệu lực, nhưng các doanh nghiệp vẫn đang “loay hoay” tìm cách giải quyết vấn đề nêu trên.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, cho biết, trước đây tiền nạp vào tài khoản giao thông (ví dụ VETC) chỉ dùng cho phí đường bộ, dễ kiểm soát. Nếu chuyển sang ví điện tử đa năng, lái xe có thể rút hoặc chi tiêu cho mục đích khác, khiến doanh nghiệp mất khả năng kiểm soát dòng tiền đã tạm ứng. Điều này buộc doanh nghiệp phải tăng nhân sự giám sát, phát sinh thêm chi phí quản lý.

Người dân thực hiện chuyển đổi. Ảnh: N. Huyền

Bên cạnh đó, tài khoản giao thông hiện nay thường do doanh nghiệp đứng tên, thuận tiện cho quyết toán chi phí và xuất hóa đơn. Nếu chuyển sang ví điện tử hoặc tài khoản cá nhân, sẽ nảy sinh nhiều vướng mắc như: hóa đơn, chứng từ (ai là chủ thể giao dịch), việc hạch toán chi phí hợp lệ cho doanh nghiệp, hay trách nhiệm pháp lý nếu lái xe rút tiền hoặc sử dụng sai mục đích.

“Doanh nghiệp vận tải có hàng trăm xe, trước đây quản lý một cổng nạp tiền tập trung. Với phương án mới, có thể phải nạp riêng từng ví cho từng xe/lái xe, làm chia nhỏ dòng tiền và tăng khối lượng công việc kế toán, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất đồng bộ dữ liệu khi đối chiếu cuối kỳ”, ông Hùng cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC cũng cho rằng, thực tế triển khai cho thấy việc áp dụng tài khoản giao thông đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp hiện nay còn gặp một số vướng mắc.

Theo đó, hầu hết khách hàng doanh nghiệp đều muốn thanh toán qua tài khoản ngân hàng của công ty. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) bắt buộc phải xử lý giao dịch trong thời gian dưới 200 mili-giây để đảm bảo tốc độ lưu thông tại làn thu phí.

Trong khi đó, việc kết nối trực tiếp với ngân hàng hiện chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật này, và đến nay chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai hình thức ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp.

“Một số giải pháp thay thế như thanh toán qua thẻ tín dụng đã được nghiên cứu, song mức phí hiện tại của ngân hàng và tổ chức thẻ (khoảng 2%/giao dịch) còn khá cao, dẫn tới chi phí phát sinh lớn cho các doanh nghiệp vận tải có tần suất giao dịch thường xuyên.

Xe doanh nghiệp tạm thời được qua trạm như cũ từ 1/10?

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Công Hùng cho rằng cơ quan quản lý nên ban hành hướng dẫn kế toán – thuế rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm hạch toán. Nếu không có cơ chế ví doanh nghiệp riêng hoặc tài khoản quản lý tập trung, việc chuyển đổi sang mô hình ví điện tử sẽ gây thêm rủi ro và chi phí, thay vì tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

“Cơ quan quản lý nên cho phép doanh nghiệp giữ song song cả tài khoản giao thông chuyên biệt và ví điện tử trong một giai đoạn, để có thời gian chuẩn bị. Đồng thời, cần bổ sung chức năng ví doanh nghiệp trong các ví điện tử, cho phép quản lý tập trung và khóa/mở tính năng rút tiền. Ngoài ra, nên cho phép doanh nghiệp kết nối trực tiếp tài khoản ngân hàng công ty với hệ thống thu phí, không cần qua ví cá nhân”, ông Hùng đề xuất.

Được biết, hiện các nhà cung cấp dịch vụ đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức trung gian thanh toán để xây dựng tiêu chuẩn chung, đồng thời tìm kiếm giải pháp khả thi cho doanh nghiệp.

“Các bên đã đề xuất phương án hiệu quả nhất. Trước mắt, từ 1/10, xe thuộc tài khoản doanh nghiệp vẫn sử dụng tài khoản thu phí để qua trạm như cũ”, đại diện VETC cho biết.

Tuy nhiên, trong sáng 29/9, phản hồi thông tin này với VietNamNet, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định: "Việc chuyển đổi tài khoản giao thông vẫn phải thực hiện theo đúng Nghị định”.