Từ chống gậy đến có thể đi bộ cả km

Bà H.L (59 tuổi) - nữ Việt kiều Anh đang điều trị tại Viện Phục hồi chức năng vì đau khớp gối kéo dài. Dù từng phẫu thuật đứt dây chằng chéo, khả năng vận động của bà vẫn chưa hồi phục như mong muốn. Tại đây, các bác sĩ xây dựng chương trình tập luyện riêng nhằm tăng sức mạnh cơ quanh khớp gối, cải thiện thăng bằng, dáng đi và khả năng chịu lực.

Sau thời gian kiên trì điều trị, bà có thể tự lái xe máy đến bệnh viện và đi bộ gần một km mà không cần phụ thuộc vào gậy chống.

Theo bà L, điều quý giá nhất không chỉ là đôi chân khỏe hơn mà còn là sự tự tin và tinh thần lạc quan đã trở lại.

Nữ Việt kiều từ Anh về nước chữa trị. Ảnh: N.Hà.

Ông K. (49 tuổi - Việt kiều Australia) bị đau cổ và tê lan xuống cánh tay phải sau chấn thương khi chơi thể thao. Suốt 6 tháng qua, dù đã sử dụng thuốc giảm đau, tình trạng của ông vẫn không cải thiện, ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt.

Tháng 4/2026, theo giới thiệu của người quen, ông đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám và được chỉ định điều trị phục hồi chức năng. Tuy nhiên, do phải quay lại Australia làm việc, kế hoạch điều trị bị gián đoạn.

Đến giữa tháng 6, ông K. trở lại Việt Nam. Các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp nhiều kỹ thuật như sóng xung kích, laser công suất cao, siêu âm điều trị, kéo giãn cột sống và các bài tập phục hồi chức năng.

Nam Việt kiều Australia tập phục hồi tại bệnh viện. Ảnh: N.Hà.

Chỉ sau vài ngày, cơn đau và tê bì của ông K. giảm rõ rệt, khả năng vận động vùng cổ và cánh tay được cải thiện. Trước khi trở lại Australia, người bệnh còn được hướng dẫn các bài tập để tự duy trì tại nhà.

Từ Dubai về nước sửa ngực

Nữ Việt kiều 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Dubai, từng phẫu thuật đặt túi ngực tại một cơ sở thẩm mỹ sau khi sinh con với mong muốn lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, sau một năm, tình trạng sa trễ hai bên vú vẫn không được cải thiện.

Qua tìm hiểu và được người quen giới thiệu, chị quyết định trở về Việt Nam, đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám.

Nữ Việt kiều từ Dubai về Việt Nam. Ảnh: N.Hà.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng mô tuyến vú, da, vị trí quầng - núm vú và túi ngực đã đặt trước đó, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật treo sa trễ tuyến vú. Phương pháp này giúp đưa bầu ngực về vị trí cân đối, tạo hình tự nhiên đồng thời vẫn bảo tồn túi ngực cũ.

Việc ngày càng nhiều Việt kiều lựa chọn trở về Việt Nam điều trị không chỉ phản ánh niềm tin vào chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn cho thấy chất lượng y tế trong nước đang từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế ở nhiều lĩnh vực, từ phẫu thuật tạo hình, phục hồi chức năng đến điều trị các bệnh lý cơ xương khớp.

Tại hội thảo Phát triển du lịch y tế Hà Nội, TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng thị trường du lịch y tế toàn cầu hiện có quy mô khoảng 100-180 tỷ USD mỗi năm, phục vụ 14-16 triệu lượt người, với tốc độ tăng trưởng 10-12%/năm.

Trước đây, người dân nhiều nước thường lựa chọn Thái Lan, Singapore hay Malaysia để khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến mới của du lịch y tế nhờ nhiều chuyên khoa có thế mạnh như nha khoa, hỗ trợ sinh sản, hồi sức tích cực, y học cổ truyền và phẫu thuật thẩm mỹ.

Các chuyên khoa này được đánh giá có khả năng cạnh tranh quốc tế nhờ chất lượng chuyên môn ngày càng cao, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại, cùng lợi thế nổi bật về chi phí điều trị hợp lý và thời gian chờ khám, chẩn đoán, điều trị ngắn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam có cơ hội thu hút ngày càng nhiều người nước ngoài đến khám, chữa bệnh.

Công trình xuất sắc của bác sĩ trẻ bắt đầu từ câu hỏi của nữ bệnh nhân "Làm sao để vừa điều trị khỏi ung thư vừa không đánh mất hình thể của mình?" - câu hỏi của bệnh nhân là ý tưởng để bác sĩ Nguyễn Công Huy phát triển kỹ thuật tái tạo vú tức thì.

2 tuần vận hành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có gần 28.000 người tới khám Chỉ sau 2 tuần chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 28.000 lượt khám ngoại trú, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.