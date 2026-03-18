Trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bền bỉ, xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Hơn nửa thế kỷ sau ngày Người đi xa, những câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng và phong cách của Người vẫn không ngừng được khám phá, diễn giải dưới những lăng kính mới. Mỗi thời đại, mỗi thế hệ lại tìm thấy trong di sản ấy những câu trả lời riêng cho những câu hỏi của mình.

Trong dòng chảy đó, cuốn sách Chuyện với Thanh (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Thành Nam mang đến một cách tiếp cận khác biệt: không chỉ nhìn lại di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một đề tài lịch sử, mà còn đặt nó trong mối liên hệ với tư duy phát triển của con người đương đại, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, sáng tạo và khởi nghiệp.

Chuyện với Thanh không phải là công trình của một sử gia chuyên nghiệp mà được hình thành từ nhiều lớp trải nghiệm của chính tác giả. Xuất thân là nhà toán học, từng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Matxcơva, ông bước vào lĩnh vực công nghệ với phong cách tư duy ngược dòng: luôn đặt lại câu hỏi, tìm kiếm cách nhìn mới cho những vấn đề tưởng chừng đã quen thuộc. Chính tinh thần đó đã dẫn dắt ông đến với việc suy ngẫm lại lịch sử, đặc biệt là Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ một góc nhìn khác.

Bước ngoặt quan trọng đến vào đầu những năm 2000, khi ông sang Mỹ tình cờ đọc cuốn Ho Chi Minh: A Life của William J. Duiker. Tác phẩm đồ sộ này kết tinh từ gần 3 thập niên nghiên cứu với hệ thống tư liệu phong phú từ nhiều quốc gia, đã mang đến cho ông một cách nhìn mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả cho biết, khi các sự kiện lịch sử được đặt trong một mạch logic, cảm giác như Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người sống lại để truyền cho chúng ta những bài học vượt khó. Từ đó, ông bắt đầu đọc, dịch, chia sẻ cuốn sách với đồng nghiệp và suy ngẫm về cách vận dụng những bài học lịch sử vào quản trị, kinh doanh và phát triển con người.

Một nguồn cảm hứng quan trọng khác của Chuyện với Thanh đến từ việc tác giả giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các sinh viên với cách tiếp cận khác biệt: biến lớp học thành một "sân khấu lịch sử".

Trong không gian ấy, các sự kiện lớn của Việt Nam cận đại được đặt trong mối quan hệ giữa các nhân vật, lực lượng và bối cảnh quốc tế. Sinh viên không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và tìm kiếm lời giải.

Những câu hỏi tưởng chừng giản dị nhưng lại mở ra nhiều suy nghĩ sâu sắc: Vì sao Việt Nam lựa chọn chữ Quốc ngữ? Vì sao Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc trên một con tàu với công việc phụ bếp? Vì sao những biến động lịch sử lại dẫn đến những lựa chọn chiến lược khác nhau?

Chính quá trình đối thoại giữa thầy và trò đã trở thành chất liệu quan trọng cho cuốn sách. Theo tác giả, điều sinh viên nhận được không chỉ là kiến thức lịch sử mà còn là năng lực suy nghĩ độc lập và hiểu sâu hơn về con đường phát triển của đất nước.

Chuyện với Thanh được chia thành 5 phần, tương ứng với năm chủ đề lớn xoay quanh tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần đầu tiên, Không có gì quý hơn độc lập tự do, đặt nền tảng về khát vọng độc lập - giá trị xuyên suốt lịch sử dân tộc và cũng là động lực lớn trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần thứ hai, Chạm vào tâm hồn, tập trung vào hành trình bôn ba của Người qua nhiều quốc gia, nơi Người tiếp xúc với các nền văn hóa và tư tưởng khác nhau, từ đó hình thành tầm nhìn vượt khỏi giới hạn thời đại.

Phần thứ ba, Dĩ bất biến, ứng vạn biến, phân tích khả năng kiên định mục tiêu chiến lược đồng thời linh hoạt ứng xử trước biến động lịch sử, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945.

Phần thứ tư, Lấy thế thắng lực, gợi lại những bài học về chiến lược và thời cơ trong bối cảnh chiến tranh, khi Việt Nam phải đối diện với những đối thủ vượt trội về tiềm lực.

Và phần cuối, Sánh vai các cường quốc năm châu, mở ra những suy nghĩ về con đường phát triển của đất nước trong thời bình, khi di sản Hồ Chí Minh tiếp tục được diễn giải trong bối cảnh hội nhập.

Thông qua cấu trúc này, cuốn sách không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn gợi mở cách suy nghĩ về hiện tại và tương lai.

Điểm đặc biệt của Chuyện với Thanh nằm ở hình thức kể chuyện. Thay vì trình bày theo lối biên niên sử, cuốn sách được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa Thanh - một sinh viên chưa thực sự yêu thích lịch sử và người thầy của mình.

Từ những câu hỏi đơn giản của Thanh, câu chuyện dần mở rộng ra những vấn đề lớn của lịch sử và xã hội. Nhờ đó, lịch sử không còn là những mốc thời gian khô cứng mà trở thành một quá trình suy nghĩ, tìm kiếm và đối thoại.

Đồng thời, tác giả nhấn mạnh một quan điểm quan trọng: Chủ tịch Hồ Chí Minh dù có sự nghiệp phi thường, trước hết vẫn là một con người. Chính vì vậy, những lựa chọn, trải nghiệm và suy ngẫm của Người mới có thể trở thành bài học cho các thế hệ sau.

Một thông điệp nổi bật của cuốn sách là cách nhìn nhận lịch sử như một nguồn kinh nghiệm sống động cho hiện tại. Tác giả mượn lời của Goethe: "Ai không học được bài học của ba nghìn năm thì chỉ sống lần hồi qua ngày", như một gợi mở cho người đọc.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, những giá trị như khát vọng độc lập, tinh thần tự chủ hay khả năng thích ứng linh hoạt với biến động toàn cầu vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự. Cuốn sách vì vậy không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện lịch sử, mà còn khuyến khích người đọc suy nghĩ về trách nhiệm cá nhân đối với tương lai đất nước.