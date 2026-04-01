Trong một chiến dịch cứu hộ đầy kịch tính tại miền nam Iran, CIA đã triển khai lần đầu tiên trên thực địa một hệ thống tình báo sinh học mang tên Ghost Murmur. Công nghệ này không chỉ xác định chính xác vị trí của phi công vũ khí hệ thống F-15E (biệt danh “Dude 44 Bravo”) bị bắn rơi mà còn chứng minh khả năng phát hiện tín hiệu điện từ cực yếu của nhịp tim con người từ khoảng cách lên tới 64 km. Dựa trên các báo cáo độc quyền từ New York Post và các nguồn phân tích quân sự chuyên sâu, Ghost Murmur đánh dấu bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực cảm biến lượng tử, mở ra khả năng cứu hộ mà trước đây chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng.

Phi công F-15 duy trì liên lạc bí mật với vệ tinh quân sự mà không bị Iran phát hiện nhờ hệ thống CSEL. Ảnh: Ynet

Theo nypost.com, Ghost Murmur được phát triển bởi Skunk Works, bộ phận nghiên cứu bí mật hàng đầu của Lockheed Martin.

Hệ thống này kết hợp hai công nghệ cốt lõi: magnetometry lượng tử (quantum magnetometry) và trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu.

Cảm biến chính dựa trên các khuyết điểm nitrogen-vacancy (NV centers) trong kim cương tổng hợp. Đây là những “lỗ hổng” siêu nhỏ trong cấu trúc tinh thể kim cương, nơi một nguyên tử nitơ nằm cạnh vị trí carbon bị khuyết.

Khi chiếu laser và xung vi sóng, các electron trong NV centers thay đổi trạng thái spin theo từ trường cực yếu do hoạt động tim tạo ra.

Kết quả là cảm biến có thể “đọc” được từ trường sinh học mà không cần tiếp xúc vật lý, khác hoàn toàn với các thiết bị y tế thông thường chỉ đo được khi dán sát vào ngực.

Theo thequantuminsider.com, quá trình hoạt động diễn ra theo logic rõ ràng và tinh gọn. Đầu tiên, cảm biến lượng tử thu nhận toàn bộ tín hiệu từ trường xung quanh, bao gồm cả nhiễu nền từ Trái Đất, thiết bị điện tử và môi trường tự nhiên.

Lúc này, AI đóng vai trò then chốt: nó sử dụng thuật toán học sâu để phân tích và cô lập “dấu vân tay điện từ” đặc trưng của nhịp tim con người, một tín hiệu cực yếu, thường chỉ đo được ở khoảng cách vài centimet trong bệnh viện.

Hệ thống so sánh chuỗi nhịp tim lặp lại, lọc bỏ nhiễu và xác nhận sự hiện diện của một cá nhân sống.

CIA tìm thấy phi công bị bắn rơi ở Iran nhờ công nghệ Ghost Murmur lần đầu sử dụng ‘nghe’ nhịp tim phi công F-15 từ cách xa 64km. Ảnh: indiatoday.in

Trong điều kiện lý tưởng, Ghost Murmur được ví như “nghe thấy giọng nói giữa sân vận động rộng hàng nghìn dặm vuông sa mạc”.

Sa mạc Iran chính là môi trường thử nghiệm hoàn hảo: ít nhiễu điện từ, ít dấu hiệu con người cạnh tranh và ban đêm còn có lớp xác nhận thứ hai từ độ tương phản nhiệt giữa cơ thể ấm và mặt đất lạnh.

Theo nypost.com, về thông số kỹ thuật, các nguồn chính thức ghi nhận phạm vi phát hiện lên tới khoảng 64 km (40 dặm) theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Đây là bước nhảy vọt so với công nghệ trước đây, nhờ tiến bộ trong cảm biến kim cương hoạt động ở nhiệt độ phòng mà không cần làm lạnh siêu dẫn.

Thời gian xử lý dữ liệu vẫn đòi hỏi vài phút đến hàng giờ tùy mức độ nhiễu và hệ thống hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường “sạch” - ít dân cư, ít thiết bị điện tử.

Ghost Murmur không phải là công cụ toàn năng: nó không thể xuyên qua núi đá dày hoặc khu vực đô thị đông đúc và tín hiệu tim càng yếu đi nhanh chóng theo khoảng cách vuông.

Tuy nhiên, trong sứ mệnh Iran, hệ thống đã xác nhận phi công vẫn còn sống và đang ẩn náu trong khe núi, giúp lực lượng cứu hộ thu hẹp khu vực tìm kiếm từ hàng nghìn km² xuống chỉ vài hecta.

Theo ndtv.com, một điểm quan trọng là Ghost Murmur không hoạt động độc lập. Nó bổ trợ hoàn hảo cho đèn hiệu khẩn cấp Combat Survivor Evader Locator (CSEL) do Boeing sản xuất. Phi công phải kích hoạt CSEL bằng cách lộ ra ngoài khe núi để gửi tín hiệu vị trí sơ bộ.

CSEL (Combat Survivor Evader Locator) là hệ thống định vị và liên lạc cứu hộ chiến đấu do Boeing chế tạo giúp phi công F-15 sống sót. Ảnh: navair.navy.mil

Lúc này, Ghost Murmur mới tham gia để xác nhận chính xác vị trí thông qua nhịp tim, loại bỏ hoàn toàn khả năng nhầm lẫn với tín hiệu giả hoặc thiết bị bị rơi.

Sự kết hợp hai lớp, tín hiệu vô tuyến từ CSEL và tín hiệu sinh học từ Ghost Murmur, đã tạo nên chuỗi xác thực kép, giúp SEAL Team 6 (tên gọi phổ biến của một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của quân đội Mỹ , bao gồm các binh sĩ SEAL thuộc Hải quân (lực lượng trên biển, trên không và trên bộ) nhanh chóng tiếp cận và đưa phi công về an toàn.

Theo indiatoday.in, từ góc nhìn khách quan, Ghost Murmur thể hiện tiềm năng lớn của công nghệ lượng tử trong tình báo và cứu hộ.

Các chuyên gia trong lĩnh vực quantum sensing đánh giá cao khả năng hoạt động ở nhiệt độ phòng và khả năng thu nhỏ thiết bị, nhưng cũng lưu ý rằng việc triển khai thực tế ở khoảng cách xa vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy cảm biến NV centers đạt độ nhạy cao trong phòng thí nghiệm, song môi trường ngoài trời vẫn đối mặt với thách thức lớn từ từ trường Trái Đất và nhiễu ngẫu nhiên.

Dù vậy, việc lần đầu tiên áp dụng thành công trong sứ mệnh Iran đã chứng minh giá trị thực tiễn, đồng thời mở đường cho việc tích hợp tương lai lên trực thăng Black Hawk và thậm chí máy bay chiến đấu F-35.

Theo thequantuminsider.com, Ghost Murmur không chỉ là một công cụ cứu người mà còn là minh chứng sống động cho bước tiến của khoa học lượng tử trong phục vụ an ninh quốc gia.

Với khả năng phát hiện nhịp tim từ xa, cô lập tín hiệu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt, hệ thống này đang định hình lại cách Mỹ tiếp cận các chiến dịch cứu hộ phi công bị bắn rơi.

Trong tương lai gần, công nghệ tương tự có thể trở thành tiêu chuẩn trên các nền tảng quân sự hiện đại, mang lại lợi thế chiến lược vượt trội.