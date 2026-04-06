Trong những ngày đầu tháng 4/2026, khi xung đột Mỹ/Israel-Iran bước sang giai đoạn căng thẳng mới, một chiếc F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã bị phòng không Iran bắn hạ trên không phận tây nam nước này. Đây là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu có người lái của Mỹ bị lực lượng đối phương tiêu diệt kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Hai phi công đã kịp nhảy dù, một người được cứu hộ nhanh chóng trong khi người kia phải trải qua hoạt động tìm kiếm cứu nạn phức tạp giữa vùng núi và lực lượng Iran. Sự kiện không chỉ làm dấy lên câu hỏi về an toàn của phi công mà còn khiến giới chuyên gia phải nhìn lại một lần nữa: liệu “siêu chim ưng” F-15E, biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ, có thực sự bất khả chiến bại như mọi người vẫn nghĩ?

F-15E Strike Eagle là phiên bản đa năng, kiêm nhiệm cả không chiến lẫn tấn công mặt đất, được phát triển từ nền tảng F-15 Eagle huyền thoại.

Ra đời từ những năm 1980 và chính thức hoạt động năm 1989, máy bay này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ sâu vào lãnh thổ địch mà không cần hộ tống hay hỗ trợ điện tử riêng biệt.

Với cấu trúc hai động cơ Pratt & Whitney F100-PW-220 hoặc F100-PW-229, mỗi động cơ sản sinh lực đẩy từ 25.000 đến 29.000 pound, F-15E có khả năng tăng tốc cực nhanh và đạt vận tốc tối đa Mach 2.5, tương đương hơn 2.650 km/h ở độ cao lớn.

Kích thước của F-15E cũng ấn tượng: dài 19,44 mét, sải cánh 13 mét, cao 5,6 mét, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 36.450 kg.

Nhờ hệ thống bình nhiên liệu conformal (CFT) ôm sát thân máy bay, F-15E có thể mang thêm hàng nghìn lít nhiên liệu mà không làm tăng đáng kể lực cản khí động, giúp tầm bay chiến đấu đạt khoảng 1.272 km và tầm chuyển sân xa hơn 3.840 km khi kết hợp với bình ngoài.

Công nghệ cốt lõi của F-15E nằm ở hệ thống điện tử và vũ khí. Máy bay trang bị radar mạnh mẽ, pod nhắm mục tiêu hồng ngoại hoạt động cả ngày lẫn đêm, cùng khả năng bay thấp dưới radar địch để tránh phát hiện.

Phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí ngồi song song, phối hợp chặt chẽ để xử lý hàng loạt mục tiêu cùng lúc.

Vũ khí mang theo lên tới 11 tấn, từ tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM cho đến bom thông minh, tên lửa hành trình và cả súng máy 20 mm M61A1 Vulcan với 500 viên đạn.

Nhờ đó, F-15E trở thành “xe tải bom” đáng tin cậy, có thể tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết.

Tuy nhiên, chính những điểm mạnh này lại lộ rõ hạn chế khi đối đầu với hệ thống phòng không hiện đại của Iran. Không giống các máy bay thế hệ thứ năm như F-35 với công nghệ tàng hình, F-15E là máy bay thế hệ thứ tư nên diện tích phản xạ radar (RCS) khá lớn, khoảng 10m².

Nó dựa hoàn toàn vào tốc độ cao, các pod gây nhiễu điện tử và chiến thuật bay thấp để sống sót. Trong sự kiện vừa qua, khi thực hiện nhiệm vụ tấn công sâu, chiếc F-15E đã bị radar mặt đất của Iran phát hiện và khóa mục tiêu.

Hệ thống phòng không đa tầng, từ S-300 Nga đến các tổ hợp nội địa Bavar-373, đã khai thác chính khoảng trống này.

Dù phi công đã kích hoạt mọi biện pháp đối phó điện tử, máy bay vẫn không thoát khỏi tên lửa dẫn đường radar.

Xác máy bay rơi xuống đất và được Iran công bố hình ảnh, khẳng định đây là tổn thất đầu tiên của Mỹ trong cuộc chiến.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở rằng công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn chiến thuật và môi trường tác chiến.

F-15E vẫn là một trong những máy bay chiến đấu xuất sắc nhất thế giới với kỷ lục không thua trong không chiến, nhưng khi phải hoạt động ở độ cao thấp để hỗ trợ mặt đất, nó trở nên dễ bị tổn thương trước hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại.

Các phi công Mỹ đã thể hiện bản lĩnh khi nhảy dù an toàn và lực lượng đặc nhiệm đã hoàn thành sứ mệnh cứu hộ dưới hỏa lực đối phương, nhưng bài học từ chiếc F-15E bị bắn hạ sẽ buộc Bộ Quốc phòng Mỹ phải đánh giá lại cách triển khai lực lượng trong các chiến dịch tương lai.