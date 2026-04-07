Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ ít nhất một chiếc C-130 Hercules cùng hai trực thăng Black Hawk trong chiến dịch cứu hộ khẩn cấp phi công máy bay F-15E bị bắn rơi gần Isfahan. Sự kiện này không chỉ làm dấy lên tranh cãi về tổn thất thực tế mà còn khiến nhiều người tò mò về “ngựa thồ” huyền thoại C-130, chiếc máy bay vận tải chiến thuật đã đồng hành cùng Không quân Mỹ qua hàng thập kỷ, đặc biệt trong các sứ mệnh cứu hộ chiến đấu đầy rủi ro. Tại sao Mỹ lại chọn C-130 cho nhiệm vụ nguy hiểm này? bài viết dưới đây sẽ làm rõ lý do chiếc máy bay này trở thành “xương sống” không thể thiếu trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Hình ảnh được Hãng tin Fars của Iran loan tải ngày 5/4 về các máy bay Mỹ mà họ cho là đã bị bắn hạ trong chiến dịch Washington giải cứu phi công F-15. Ảnh: FARS

C-130 Hercules, đặc biệt phiên bản C-130J Super Hercules và biến thể HC-130J Combat King II dành riêng cho cứu hộ chiến đấu, được thiết kế như một nền tảng đa năng có khả năng hoạt động linh hoạt ngay cả trong môi trường thù địch hoặc địa hình khắc nghiệt.

Với chiều dài thân máy khoảng 34,4 mét ở phiên bản kéo dài, sải cánh rộng 40,4 mét và chiều cao 11,8 mét, khung thân chắc chắn cho phép C-130 cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn, thô ráp hoặc thậm chí đường đất chưa được cải tạo, điều kiện lý tưởng khi phải hỗ trợ cứu hộ nhanh chóng tại khu vực Isfahan mà không phụ thuộc vào sân bay lớn.

Trong chiến dịch cứu phi công F-15, phiên bản HC-130J đã đóng vai trò tiếp nhiên liệu trên không cho trực thăng cứu hộ, vận chuyển thiết bị y tế khẩn cấp và sẵn sàng thả dù hoặc tiếp cận mặt đất để hỗ trợ lực lượng cứu nạn, chứng tỏ tính linh hoạt vượt trội của thiết kế cổ điển nhưng được nâng cấp hiện đại.

Hệ thống động lực là điểm mạnh nổi bật giúp C-130 trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhiệm vụ cứu hộ dài hơi.

Máy bay trang bị bốn động cơ turboprop Rolls-Royce AE 2100D3, mỗi động cơ sản sinh công suất hơn 4.591 mã lực, kết hợp chân vịt composite sáu cánh Dowty R391 tiên tiến.

Máy bay C-130 Hercules Mỹ. Ảnh: wikipedia

Nhờ đó, C-130 không chỉ tiết kiệm nhiên liệu đáng kể mà còn duy trì hiệu suất ổn định ở độ cao nóng và môi trường khắc nghiệt, cho phép tải trọng tối đa lên tới hơn 21 tấn hàng hóa hoặc chở 92 lính đầy đủ trang bị.

Trọng lượng cất cánh tối đa đạt 74.389 kg, kết hợp với tốc độ hành trình ổn định 675 km/h và tầm bay thực tế khoảng 4.000 km khi mang tải trọng lớn, biến C-130 thành “cầu nối sống” hoàn hảo giữa các đơn vị cứu hộ và căn cứ xa xôi.

Trong sự kiện Isfahan, những thông số này đã giúp máy bay duy trì quỹ đạo bay hỗ trợ lâu dài, đảm bảo trực thăng Black Hawk có đủ nhiên liệu để hoàn thành nhiệm vụ cứu phi công giữa vùng trời đối địch.

Công nghệ điện tử hàng không trên C-130J hiện đại hơn bao giờ hết, mang lại lợi thế nhận thức tình huống vượt trội cho phi hành đoàn trong môi trường chiến đấu.

Buồng lái kỹ thuật số hai phi công tích hợp màn hình LCD đa chức năng, hệ thống HUD (Head-Up Display) tương thích kính nhìn đêm, radar màu đa chế độ, cùng các hệ thống tránh va chạm tiên tiến như GCAS (Ground Collision Avoidance System), TCAS (Traffic Collision Avoidance System) và TAWS (Terrain Awareness Warning System).

Trực thăng Mỹ và máy bay vận tải HC-130J tham gia cứu hộ phi công máy bay F-15E bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran. Ảnh: Defense News

Máy bay còn được trang bị hệ thống định vị kép GPS/INS, bản đồ số chuyển động và khả năng tương thích hoàn toàn với kính nhìn đêm NVIS, giúp phi công bay thấp, tránh radar đối phương và thực hiện thả dù chính xác ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm.

Những tính năng này đã hỗ trợ trực tiếp cho chiến dịch cứu hộ F-15, nơi C-130 không chỉ vận chuyển mà còn phối hợp chặt chẽ với trực thăng để duy trì liên lạc và nhận diện mục tiêu cứu nạn giữa vùng trời Iran.

Dù sở hữu công nghệ sống còn mạnh mẽ với hệ thống cảnh báo radar, tên lửa và các biện pháp đối phó tự vệ, sự kiện Iran tuyên bố bắn hạ C-130 vẫn nhắc nhở rằng không máy bay nào là bất khả chiến bại trong chiến tranh hiện đại.

Tuy nhiên, chính khả năng chịu đựng hỏa lực, vận hành trên địa hình khó khăn và tốc độ triển khai nhanh chóng đã khiến C-130 trở thành biểu tượng của các sứ mệnh cứu hộ chiến đấu.

Trong chiến dịch cứu phi công F-15 vừa qua, máy bay đã chứng minh giá trị thực tiễn của mình: từ việc tiếp nhiên liệu khẩn cấp cho trực thăng đến hỗ trợ lực lượng trên mặt đất, tất cả đều dựa trên nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng qua hàng chục năm.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định C-130 Hercules không chỉ là máy bay vận tải mà còn là “người hùng thầm lặng” đứng sau thành công của vô số chiến dịch cứu hộ quân sự Mỹ.