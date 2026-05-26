Tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 từ ngày 24/7, và ở thời điểm này HLV Kim Sang Sik đã lên kế hoạch chuẩn bị, đặc biệt là về nhân sự.

Kể từ khi ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc tuyển chọn quân luôn theo tiêu chí phong độ, sự phù hợp với chiến thuật và khát khao thể hiện của các cầu thủ.

Nếu như ở đợt tập trung hồi tháng 3 chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của một số gương mặt mới, thì lần này lực lượng có thể tiếp tục thay đổi khi HLV Kim Sang Sik có nhiều sự lựa chọn hơn, trong đó đáng chú ý là những cầu thủ nhập tịch.

Tiến Linh vắng mặt ở đợt tập trung tuyển Việt Nam hồi tháng 3.

Xét về phong độ, trường hợp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khó có cơ hội lên tuyển Việt Nam. Sau 24 vòng đấu, anh mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Số bàn thắng của một tiền đạo chủ lực ở CLB CA TP.HCM chỉ ngang với một cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ như Văn Khang (Thể Công Viettel).

Ngay cả khi cải thiện được phong độ ở hai vòng đấu cuối tại V-League, Tiến Linh cũng khó ghi điểm với HLV Kim Sang Sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cả quá trình, và rõ ràng đây là một mùa giải đáng quên với chân sút sinh năm 1997.

Ngoài Tiến Linh, Tuấn Hải cũng nằm trong số những cầu thủ không đạt phong độ như kỳ vọng của HLV Kim Sang Sik. Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo Hà Nội FC cũng chỉ có 4 bàn thắng như Tiến Linh.

Một số gương mặt khác như Gia Hưng, Việt Cường, thủ thành Trần Trung Kiên... nhiều khả năng cũng lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026 vì vấn đề phong độ cũng như khó cạnh tranh suất.

Tuyển Việt Nam tiếp tục được làm mới về nhân sự. Ảnh: S.N

Ở đợt tập trung tới, HLV Kim Sang Sik đón sự trở lại của Đình Bắc, bên cạnh hai cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên và Xuân Son gần như chắc suất lên tuyển. Đó là chưa kể một số cầu thủ nhập tịch mới như Patrick Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) đứng trước cơ hội được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Điều này khiến cuộc cạnh tranh giành suất lên tuyển Việt Nam càng trở nên khó khăn hơn.

Theo kế hoạch, sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc vào giữa tháng 6, các cầu thủ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân ở tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2/7, sau đó về nước để bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Tại giải đấu khu vực, tuyển Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Trận ra quân của nhà đương kim vô địch diễn ra vào ngày 24/7, gặp Brunei hoặc Timor Leste trên sân khách.